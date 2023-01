Los fanáticos del Deportivo Toluca están muy ilusionados de cara al Torneo Clausura 2023 de Liga MX. El equipo dirigido tácticamente por Ignacio Ambriz viene de ser subcampeón y está sumando interesantes refuerzos a su plantilla, por lo que la posibilidad de alcanzar la gloria en el próximo semestre se siente cercana.

Una de las incorporaciones que más gustó en la afición choricera fue la de Maximiliano Araújo, jugador uruguayo de 22 años que se destacó con la playera del Puebla. El oriundo de Montevideo, quien se adueñará de la banda izquierda de los Diablos Rojos, confesó las 3 razones por las que eligió éste como su nuevo destino.

Y esto se explica en 3 nombres: Ignacio Ambriz, Director Técnico del Toluca y quien lo contactó personalmente para contarle sobre el proyecto futbolístico; Leonardo Fernández, su compañero y compatriota que le hará las cosas más fáciles en cuanto a la adaptación al club; y Nicolás Larcamón, entrenador que se marchó de la Franja.

"Me llamó Nacho (Ambriz) para que venga acá, me dijo que iba a pelear cosas importantes en lo individual y en lo colectivo. Que me llamara Nacho me hizo dar el OK. Tengo a compañeros como a Leo (Fernández) y estoy muy feliz de estar acá. Lo de Nico (Larcamón a León) influyó mucho y cada uno siguió su carrera", confesó en conferencia de prensa.

Más adelante, además, dejó en claro que sabe muy bien a dónde llegó: "Vengo a una gran institución, que es el tercer más ganador de la Liga. Sé que hay otras presiones, otras exigencia. Sé que Toluca es una gran institución, sabía que venir acá iba a pelear. Desde que me pusiera esta camisera iba a pelear por los primeros puestos y estoy muy feliz de estar acá".