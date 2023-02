Los Rayados de Monterrey atraviesan un gran momento en el Clausura 2023 de la Liga MX, donde registran seis victorias consecutivas que le permiten ser líder y seguramente, un gran candidato al título. Uno de los puntos altos en la plantilla de Victor Vucetich, está siendo, sin duda alguna, Alfonso González.

"Ponchito" tuvo también una muy buena fase regular en el último semestre, aunque luego su nivel fue a menos. En este inicio del Clausura 2023, el mediocampista ofensivo de 28 años registra cinco goles en siete partidos, por lo que se trata de una de las figuras que tiene hasta acá el certamen.

Sin embargo, González no siempre fue capaz de marcar diferencias. Según habló en diálogo con TUDN, fue un regaño de Antonio Mohamed el que motivo a Ponchito para que hiciera un click y por fin demostrara toda su calidad en la Liga MX.

"Un comentario del Turco que me picó. Me dijo 'eres un talento desperdiciado'. Enfrente de todos y me caló. A raíz de eso me hizo trabajar más y enfocarme para estar de la mejor manera", explicó Ponchito González, dueño de una de las mejores zurdas que tiene el futbol mexicano.

Sus números en la Temporada 2022/23: ¿Merece ir al Tri?