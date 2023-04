Con la llegada de Miguel Herrera a la conducción técnica, en reemplazo de Ricardo Valiño, los Xolos de Tijuana apuntan a dejar de pelear en los últimos puestos y por fin volver a ser protagonistas de la Liga MX. En este Clausura 2023, el equipo se ubica en el 16° lugar y para peor, viene de perder por 4-0 ante los Rayados de Monterrey.

El atacante chileno, Joaquín Montecinos, es uno de los jugadores que llegó a Xolos con gran cartel, pero sin embargo, no ha podido demostrar mucho y se lamenta por ello: “Me contrataron para pelear campeonatos, para jugar Liguillas y eso no ha sucedido. Cuando peleas el descenso es porque fracasaste en el torneo y eso me duele mucho. Tengo dos torneos y medio y no he podido pelear liguillas y sí el descenso, y me da vergüenza”, reconoció.

En diálogo con Mediotiempo, Montecinos, de 27 años, hace autocrítica: “La verdad siento vergüenza, por más que no haya descenso siento como que descendí. Me gusta ganar, no me gusta estar peleando abajo y duele, estoy desilusionado, no puedo mentir, pero mientras haya posibilidades vamos a pelear hasta el final. Voy a batallar hasta lo último”, asegura.

Las lesiones y la falta de oportunidades también se han cruzado en el camino de Joaquín Montecinos, quien confía en ganarse su lugar: “Me ha pasado de todo este torneo. Me lesioné cuando no me tenía que lesionar porque justo asumió Miguel Herrera. En un torneo tan corto como en México no puedes dar ventaja y de ahí no me he podido recuperar. Con Valiño jugué muy poco, jugué 30 minutos en cinco partidos y mentalmente me ha afectado el no jugar, sobre todo después de la lesión”.

¿Los Xolos tienen chances?

De momento Tijuana se ubica fuera del Repechaje, pero Montecinos considera que en la Liga MX todo puede pasar: “Yo no voy a alegar por el campeonato, ya están las bases puestas y el torneo te da muchas chances. Ahora ganamos tres partidos y estamos en Liguilla. Es increíble que estando muy mal, también puedes estar bien y es un torneo que te da muchas oportunidades. No quiero pelear el descenso, quiero pelear una Liguilla, un campeonato”, afirmó el atacante chileno.