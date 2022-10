El futbolista de la Selección Mexicana no encuentra el rumbo en el futbol de Europa, y un importante equipo de la Liga MX tendría intenciones de traerlo para el Clausura 2023.

Diego Lainez podría volver a la Liga MX, pero no para fichar por el Club América

Aún sin finalizar el campeonato y en las visperas del Mundial de Qatar 2022, el mercado de fichajes de invierno ya se ha activado en el futbol mexicano. Con el sueño de protagonizar el próximo Torneo Clausura 2023, los equipos de la Liga MX ya comienzan a moverse para depurar y reforzar sus plantillas.

En las últimas horas, una sorpresiva información ha vinculado a Diego Lainez con un posible regreso al balompié azteca. El mediocampista ofensivo surgido en el Club América no está encontrando el rumbo en el futbol de Europa, pues los minutos en cancha no han sido para nada los deseados, e incluso muchas veces no ha sido convocado, estancando su desarrollo y aspiraciones profesionales.

Sus intentos por obtener mayor protagonismo saliendo del Real Betis para enrolarse en el Sporting Braga no le están dando el resultado deseado, y en paralelo, un equipo de la Liga MX levantaría la mano para devolverle la titularidad y estrellato que tanto desea. Aunque no se trataría de las Águilas de Coapa.

¿Diego Lainez refuerzo de Tigres?

De acuerdo a información del periodista regiomontano, Pello Maldonado, los Tigres de la UANL están interesados en reforzarse con Diego Lainez para el año 2023, pues la posición de extremo es una de las prioridades de la institución en el actual periodo de transferencias.

Según esta misma fuente, la intención de traer al seleccionado mexicano de 22 años se debe a la posible salida de Luis Quiñones, quien se encuentra "en la cuerda floja", dejando una vacante importante en el carril del equipo de Miguel Herrera.