Este sábado, América sufrió una derrota inesperada. No porque enfrente hubiese un rival de menor calibre, pues la décima jornada del Clausura 2023 de la Liga MX lo emparejó con el último campeón, Pachuca. Sí por lo abultado del marcador de 0-3 que golpea más fuerte cuando se produce en la propia casa.

Tras una seguidilla de tres triunfos consecutivos que habían llevado a Las Águilas a ocupar puestos de clasificación directa a la Liguilla, llegó el empate en condición de visitante ante Atlas luego de encontrarse en ventaja de dos goles y la reciente derrota que generó dudas entre los aficionados sobre cuál es la realidad del equipo que conduce Fernando Ortíz.

Quien no tardó en dar la cara para dejar un mensaje a esos fanáticos fue Miguel Layún, quien les recordó que el equipo ha sabido levantarse incluso en situaciones de mayor apremio. "Ninguno de nosotros se esconde. Estamos aquí para dar la cara y afrontar las situaciones", comenzó diciendo.

Y agregó: "Creo que no hay nada mejor que saber agarrar el toro por los cuernos. Es la única manera que conozco en la vida de salir adelante. Este equipo ha estado acostumbrado a estar en las peores situaciones y salir adelante. Varios de los que estamos en la época reciente hemos vivido episodios así. La gente que estuvo hoy aquí y la que vio el partido a través de la televisión, ha vivido episodios así. Que no se les olvide. La gente que se expresa está en todo su derecho, pero que no se les olvide quién es América. Vamos a salir adelante".

Álvaro Fidalgo aceptó la culpa de todos

Otro de los futbolistas del América en tomar la palabra fue Álvaro Fidalgo, quien no quiso buscar excusas a la derrota y avisó que la recuperación se irá a buscar a casa de Tigres. "Esto es de todos. Si perdimos 0-3 hoy es por todos. Habrá que hacer autocrítica y ver el nivel en el que estamos cada uno. Un club como nosotros no puede poner una excusa. Perdimos 0-3. Hay que cambiar esto ya y ganar en Monterrey contra Tigres el sábado", señaló.