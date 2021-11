Luego de vencer por 1-0 al América en la gran Final de la Concacaf Champions League, Monterrey se acreditó el quinto título de esta índole y aseguró su boleto para el Mundial de Clubes que se disputará en Emiratos Árabes Unidos entre el 9 y el 19 de diciembre de este 2021. Falta muy poco para que la plantilla regiomontana parta rumbo al continente asiático, por lo que en el club ya se están preparando para el viaje.

La directiva de Rayados es consciente de lo que representa para los fanáticos del equipo disputar un campeonato internacional de esta magnitud, por lo que les prepara una grata sorpresa. Tal como informó el diario Cancha en la columna de SanCadillaNorte, los mandamases presentarán una playera retro como regalo navideño, tal como sucedió en el año 2019.

"El Club de Futbol Monterrey quiere darle a su afición otro regalo navideño y van a empezar por la vestimenta. Una de las grandes alegrías de hace dos años fue el uniforme retro que lanzaron para el Mundial de Clubes, el que evocaba a La Pandilla de los años 70. Aquella vez sorprendieron a todos cuando lo mostraron y esta vez quieren lograr lo mismo", se puede leer en el portal mencionado.

En aquella ocasión, Rayados le rindió tributo al histórico equipo de los años 70, en donde el equipo se posicionó en los primeros planos del futbol mexicano y se ganó el respeto de todo el país, a pesar de no conquistar títulos. Para esta nueva edición del Mundial de Clubes, la directiva ya escogió la nueva retro, pero "quieren cuidar que no se filtre", por lo que todavía no se saben los detalles.

¿De qué época puede ser la playera?

Como ya homenajearon al equipo de la década del 70, lo más normal sería pensar en la del 80. Cabe resaltar que Monterrey obtuvo su primer título de Liga MX en el Torneo México 1986, por lo que tranquilamente podría ser el diseño elegido por la directiva. A continuación, te mostramos imágenes de cómo era la playera albiazul de aquella hazaña.