El delantero paraguayo es la nueva incorporación de los Diablos, pero se marcha decepcionado de Tigres por no haber mostrado su mejor versión.

¿No está conforme con su pase a Toluca? Carlos González: "No me voy tan feliz"

Toluca tiene altas expectativas para el torneo Apertura 2022, en el que espera pelear por grandes objetivos y hacer olvidar el fracaso de la temporada pasada. Para ello ha iniciado una renovación en su plantilla con la llegada de grandes refuerzos, siendo el fichaje de Carlos González el bombazo más reciente en el mercado de pases.

El delantero paraguayo viene de una decepcionante experiencia con Tigres, donde nunca pudo encontrar la mejor versión de su juego. Y es que Cocoliso fue uno de los principales referentes ofensivos de la Liga MX durante su paso por Pumas, pero con el cuadro regio tuvo un papel secundario ante la presencia de André-Pierre Gignac.

Es por eso que González reconoce que no se va de Tigres como le hubiera gustado, pues esperaba ofrecer un rendimiento mucho más alto del que pudo ofrecer durante su paso por el conjunto universitario. "No me voy tan feliz, porque sé que pude haber entregado más, pero el futbol es así", dijo el atacante tras confirmarse su llegada al Toluca.

Sobre su nueva aventura con la playera de los Diablos, Charly considera que es una buena oportunidad para recuperar el nivel con el que tanto goles hizo en la Liga MX. "He pasado por muchas cosas, no era una decisión fácil. Las partes fueron así y las decisiones se dieron, uno siempre quiere jugar y quiere competir".

Los números de González en Tigres

A Cocoliso no se le dieron las cosas en Tigres y nunca encontró su sitio en la propuesta de juego de los Felinos, algo que se ve reflejado en sus registros con el conjunto universitario. El delantero paraguayo solamente pudo marcar 11 goles bajo la conducción de Ricardo Ferretti y Miguel Herrera, pero ahora buscará recuperar ese olfato goleador en esta nueva etapa con Toluca.