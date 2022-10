¡No se conforma! La autocrítica de Oscar Ustari por algo que no le gustó del Pachuca

Muchas veces ocurre en el futbol que las Finales, por tener demasiado en juego, resultan aburridas o sin demasiadas emociones. Trámites cerrados, con pocas ocasiones de gol. Nada de eso sucedió en el primer duelo entre Toluca y Pachuca, donde los Tuzos sellaron una goleada para el recuerdo: 5-1 en el Estadio Nemesio Diez.

Pachuca ya ganaba por cuatro goles al descanso, en una situación atípica para una Final y desconcertante para el Toluca, que atinó a descontar cuando la ventaja ya era de cinco goles. El uruguayo Leo Fernández pudo recortar aún más la distancia, pero falló un penal ante Oscar Ustari, capitán de los Tuzos que habló al término del encuentro.

Consultado sobre el penal, Ustari respondió: "En cuanto a lo anímico es imporante, no te voy a decir que no". Sin embargo, el capitán Tuzo fue autocrítico: "Me quedo más con por qué sucedió el penal. Qué sucedió en esos 15 minutos donde innecesariamente jugamos muy atrás. Siempre hay cosas por corregir", advirtió el argentino.

El experimentado guardameta insistió en no relajarse de cara a la vuelta: "Hay que olvidarse de los goles que se hizo, de la ventaja que se sacó, porque en los últimos 15 minutos no supimos manejar el partido en ese resultado tan amplio. Ser conscientes de que el árbol no oculta el bosque", reflexionó Oscar Ustari.

El sueño de ser campeón

Pese a la prudencia, Ustari no pudo evitar imaginar la coronación del domingo: "Sería espectacular. Todo el que tuvo la suerte de alcanzar la gloria, es una sensación única. Somos un plantel que venimos haciendo las cosas de forma correcta para llegar a ese lugar. El momento será el domingo, con nuestra gente, para poder ser inteligencia por esta difeencia que se sacó, pero sabe que va a ser un partido muy difícil", analizó.