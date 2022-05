Atlas lo logró: dejó en el camino a Tigres UANL con muchísimo sufrimiento y se clasificó a la gran Final del Torneo Clausura 2022 de Liga MX. De esta manera, intentará llevarse el bicampeonato de la mano de Diego Cocca y así cosechar más titulos en 6 meses que en toda su historia. Su éxito tiene varios motivos, pero está claro que uno de ellos es Julián Quiñones, un extraordinario delantero que aporta desequilibrio, entrega y goles importantes.

El atacante colombiano de 25 años fue figura ante el conjunto Felino, justamente su exequipo. Marcó un tanto en la Ida (3-0) y se dio el gusto de abrir el marcador en El Volcán, anotando una diana que parecía liquidar con la serie. Luego de quemar las redes, protagonizó un polémico festejo que enfadó a los aficionados y jugadores de los locales: se llevó las palmas de las manos a las orejas a lo Juan Román Riquelme. Y esto no pasó nada desapercibido...

Julián Quiñones recibió un claro maltrato durante el resto del encuentro, todo tipo de insultos y hasta aseguran que sus excompañeros le cuestionaron su celebración en el túnel. Es por eso que, además de hablar en el campo de juego a base de buenos rendimientos, también se permitió hacerlo en las redes sociales. En su cuenta de Twitter, colgó un contundente mensaje para todos sus detractores.

"¿Cómo me piden cosas que ni ustedes mismos hicieron conmigo aún estando en Tigres? Recibiendo insultos y mandando mensajes metiéndose conmigo con mi familia. Y estando acá en Atlas todavía seguían con lo mismo, entonces ahora no me pidan cosas que no hicieron ustedes. Saludos", apuntó el delantero colombiano.

Claro, muchos fanáticos de Tigres le exigieron a Quiñones que tenga algo de respeto con su exequipo, ya que fue el encargado de darle una oportunidad en la primera división y mostrarlo ante el mundo futbolístico. Sin embargo, cuando defendía la playera auriazul no se sentía cómodo ni valorado, por lo que esto le sirve de revancha y no tiene ningún tipo de problema en mostrarlo en sus redes.