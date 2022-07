¿Por qué André-Pierre Gignac no jugará el Juego de las Estrellas 2022?

Empezamos a palpitar un espectáculo especial que se lleva a cabo en Estados Unidos y que de forma reciente incursionó en el fútbol como lo es el All-Star Game o Juego de las Estrellas 2022. Si bien las reglas y los rivales fueron cambiando a lo largo de los años, va a ser la segunda vez que la MLS (Major League Soccer) reuna a sus mejores estrellas para enfrentar a los más destacados de la Liga MX.

En lo que respecta a los 25 jugadores convocados por parte del fútbol mexicano, cuyo director técnico será el argentino Diego Cocca, hay muchas bajas rutilantes teniendo en cuenta los rendimientos y protagonismo de varios jugadores. Guillermo Ochoa, Nahuel Guzmán, Alan Mozo, Víctor Guzmán, Nicolás "el Diente" López, Rodrigo Aguirre o Leonardo Fernández, entre los más destacados.

Pero sin lugar a duda, la ausencia más importante es la de André-Pierre Gignac. El hombre de Tigres UANL no viajará a Estados Unidos a afrontar el partido que tendrá lugar el 10 de agosto en Minnesota, aunque su razón no tiene nada que ver con alguna cuestión física que lo margine del mismo.

André-Pierre Gignac no disputará el Juego de las Estrellas 2022 debido a una situación personal. ¿De qué se trata? De que el artillero ex Olymique de Marsella aún no se ha vacunado contra la Covid-19 en base a una decisión que él mismo tomó producto de sus creencias. Recordemos que para ingresar a suelo norteamericano debes estar inoculado contra la enfermedad que azota al mundo.

Dicho argumento se hizo viral de su parte por la publicación hecha en Instagram. “Quiero aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen. Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema, que es cien por ciento personal”, expresó el francés.