El Bicampeón de la Liga MX, Atlas, no vive un buen inicio de Apertura 2022 y Julio Furch marcó la principal falencia.

El momento que vive Atlas no es el esperado debido a que viene de ser Bicampeón de la Liga MX y se encuentra fuera de la zona de repechaje tras perder ante Tijuana. Por otra parte, Julio Furch, referente de los Zorros de Jalisco, habló de la actualidad de su equipo y realizó una fuerte autocrítica marcó en qué se tiene que mejorar. Además, le dejó un recado a Santos Laguna.

El conjunto de Diego Cocca no marcha para nada bien en el campeonato luego de haber sumado tan solo cuatro unidades de 15 posible. De esta manera, los Rojinegros se ubican décimo sextos y no muestra un buen presenten lo futbolístico que ilusiones a la afición que viene de verlo salir campeones en la última temporada.

Por otro lado, quien habló del presente de Atlas fue Julio Furch, uno de los referentes Rojinegros, y comentó que deben salir más enfocados y que tienen que recuperar la confianza para terminar las jugadas. “Creo que no regalar ni un minuto, salir concentrados desde el principio, ver lo que por momentos se vio contra Tijuana. El equipo juega muy bien, quizá la pelota no quiere entrar o no se terminan del todo las jugadas. Creo que volver a retomar un poquito eso”, expresó Julio Furch según lo informado por Medio Tiempo.

Por otro lado, de cara al partido de contra Santos Laguna comentó que es algo importante para todo el Grupo Orlegui y comentó que para él excelente regresar a la Comarcar. “Volver a La Comarca siempre va a ser muy lindo. Unos recuerdos muy bonitos de toda la ciudad, de toda la gente, muchísimo cariño. La última vez que me tocó estar, sentí muchísimo cariño y eso es muy lindo. Es lo lindo del futbol, el recuerdo que uno se lleva de esos momentos, es lo que queda realmente del futbol, aparte de los títulos, de los amigos. Esos recuerdos son los que más quedan en la memoria de uno", comentó.

De todas maneras, el argentino dejó los buenos recuerdo a un lado y explicó que van en busca de su segunda en el campeonato. “Nosotros venimos a levantar la cabeza, a salir de este momento, de este mal paso, buscar los tres puntos y enfocados en eso. Trabajar estos poquitos días que tenemos e ir a buscar los tres puntos. Creo que ellos también no están pasando por un gran momento, así que tratar de aprovecharlo”, finalizó Julio Furch.