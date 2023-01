Más allá del mal momento que atraviesa Cruz Azul en el inicio del Clausura 2023 de la Liga MX, Raúl Gutiérrez no solo ha dado siempre la cara, sino que además no ha querido esquivar temas que podrían ser incómodos para cualquiera en circuntancias normales y que se agudizan cuando el rendimiento deportivo no es el deseado.

Uno de ellos es el que respecta a Cata Domínguez, quien volvió a jugar tras la sanción interna que se le había aplicado en el club tras un episodio familiar controversial que tomó notoriedad pública. "Con Julio, habíamos acordado una sanción de dos partidos en los que no participó", comenzó diciendo en rueda de prensa.

"Se dispuso una sanción económica y eso es lo que internamente manejamos. Hoy, volviendo a lo futbolístico, creo que hizo un buen partido. Al final, es un buen futbolista que cometió una equivocación", agregó tras la derrota de La Máquina 1-0 en su visita al Necaxa.

Por lo expresado anteriormente, al Potro Gutiérrez no le parecieron justas algunas comparaciones que leyó y escuchó entre Cata Domínguez y Dani Alves, jugador brasileño de los Pumas de la UNAM que recibió prisión preventiva en España tras una denuncia por agresión sexual.

"No tiene nada que ver en absoluto con lo que ha pasado, que se volvió a reverdecer con lo del muchacho Alves. No tiene nada que ver un delito legal, con una equivocación moral. Hay que dejarlo claro. Son dos cosas muy distantes y diferentes", manifestó para cerrar el tema.