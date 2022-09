Luego de igualar 0-0 frente a Necaxa en condición de local y dejar 2 puntos importantísimos en el camino, el primer equipo de Tigres UANL se prepara para un partido trascendental que podría marcar su futuro en el Torneo Apertura 2022 de Liga MX. El próximo sábado 3 de septiembre le tocará visitar al Club América en el Estadio Azteca a partir de las 21:05hs del centro de México.

Miguel Herrera ha tenido serios problemas para conducir los entrenamientos, ya que hasta llegó a sufrir 7 bajas por distintos motivos. El lunes, por ejemplo, no pudo contar con Nicolás López, Florian Thauvin, Sebastián Córdova, Jesús Angulo, André-Pierre Gignac, Javier Aquino e Igor Lichnovsky. Los primeros tres están prácticamente descartados por lesión; mientras que los restantes cuatro darían el presente en el Coloso de Santa Úrsula.

Sin elementos como el Diente y el francés campeón del Mundo en 2018, el Piojo ha tomado una sorpresiva decisión en la ofensiva. Si apreciamos el once que paró en la última práctica, podemos ver que tiene pensado poner dos centrodelanteros para alarmar a la defensa de las Águilas. El Comandante estará acompañado por Jordy Caicedo, quien sería titular por primera vez con la playera Auriazul.

Nahuel Guzmán, obviamente, estuvo en la portería; Vladimir Loroña y Francisco Venegas irían por los laterales; Igor Lichnovsky y Diego Reyes conformarían la zaga central; el mediocampo estaría integrado por Guido Pizarro, Rafael Carioca y Juan Pablo Vigón; mientras que en la delantera encontraríamos a Luis Quiñones, André-Pierre Gignac y Jordy Caicedo.

Esta alineación, sin embargo, todavía no está confirmada. Miguel Herrera ha realizado algunas variantes en el interescuadras, aunque hay algo que no movió: el doble 9. Además, hay que estar al pendiente de las condiciones físicas en las que regrese Jesús Angulo, quien en la noche de ayer fue titular en la Selección Mexicana vs. Paraguay y completó los 90 minutos.