Pronóstico de León vs. América, por la Jornada 6 de Liga MX: ¿Quién tiene más posibilidades de ganar?

Todo listo para la Jornada 6 del Apertura 2022 de la Liga MX. Rayados de Monterrey, Toluca y Tigres UANL intentarán mantenerse en la cima de la tabla general de posiciones, pero no serán los únicos protagonistas del fin de semana. Y es que, en uno de los platos fuertes, América visitará a León en el Nou Camp de Guanajuato, con la ilusión y obligación de ganar para empezar a escalar puestos en las colocaciones. Por su parte, los locales también irán por el triunfo que les permita reencontrarse con los tres puntos.

Últimos antecedentes entre León y América

Es costumbre que los guanajuatense y capitalinos se crucen una vez por semestre, como mínimo, y es por eso que el historial entre ambas escuadras es amplio. Si chequeamos los últimos 10 enfrentamientos entre sí, podemos encontrar una paridad casi absoluta. Las Águilas festejaron en tres oportunidades, la Fiera lo hizo en cuatro veces y el resto fueron todos empates. El enfrentamiento, cerca de ser parejo.

RESULTADO CAMPEONATO América 2-0 León Clausura 2022 León 1-1 América Apertura 2021 América 2-1 León Clausura 2021 León 3-2 América Apertura 2020 América 0-0 León Clausura 2020 León 0-0 América Apertura 2019 León 0-1 América Clausura 2019 América 0-1 León Clausura 2019 América 0-3 León Clausura 2019 León 2-0 América Apertura 2018

¿Cómo llegan León y América a la Jornada 6 de la Liga MX?

El presente de los Esmeraldas es curioso. Recientemente llegó el portugués Renato Paiva para conseguir el pase a la Liguilla que no se consiguió en el campeonato anterior, pero los números no están acompañando. Los de Guanajuato empezaron el Apertura 2022 de la Liga MX con una victoria frente al Atlético de San Luis, después llegaron igualdades consecutivas contra Pumas UNAM, Puebla y Chivas de Guadalajara, y en la última fecha modieron el polvo ante Toluca en condición de local. No ganan desde el 3 de julio, y este domingo, en el Nou Camp, sería una posibilidad de oro para recuperar la confianza.

La situación de América no es del todo alentadora. Los conducidos por Fernando Ortíz llegarán a este encuentro después de haber empatado 2-2 contra Real Madrid en San Francisco, Estados Unidos, pero la irregularidad en el campeonato doméstico se está notando, y mucho. Si hoy terminara la fase regular, los azulcremas no estarían ingresando ni en la reclasificación de la Fiesta Grande. Un triunfo, un juego en pardas y dos caídas, además de un encuentro postergado contra Santos Laguna, son sus estadísticas.

Posibles alineaciones

LEÓN: Rodolfo Cota; Byron Castillo, Steven Barreiro, Paul Bellón, Osvaldo Rodríguez; Ángel Mena, José Rodríguez, Luis Montes, Yairo Moreno; Víctor Dávila y Lucas Di Yorio.

AMÉRICA: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Néstor Araujo, Emilio Lara, Luis Fuentes; Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez, Alejandro Zendejas; Diego Valdés; Henry Martín y Jonathan Rodríguez.

Pronóstico final de León vs. América

Por lo mostrado por los dos equipos en las fechas anteriores del Apertura 2022 de la Liga MX, y teniendo en cuenta que para ambas instituciones es un duelo clave pensando en la clasificación a la Fiesta Grande, existen altas posibilidades de ver un empate el domingo 31 de julio en el Nou Camp de Guanajuato.