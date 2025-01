Porto hizo caso omiso a toda la polémica y a las denuncias de Cruz Azul y este lunes 27 de enero presentó oficialmente a Martín Anselmi como su nuevo entrenador. El técnico argentino firmó un contrato por tres años con el equipo portugués.

En dicha presentación, el ex entrenador de Cruz Azul rompió el silencio y habló sobre todo lo sucedido con La Máquina después de lo que fueron unos días con mucha polémica. Martín Anselmi escribió y leyó una carta despidiéndose de los aficionados cementeros.

ver también No es Diego Alonso: la nueva opción que baraja Cruz Azul para suceder a Martín Anselmi

”Ustedes conocen la relación y la unión que hemos construido a lo largo de este tiempo, es una conexión que llevaré conmigo para siempre y que fue algo maravilloso. Saben que siempre, en cada una de las cosas que hemos vivido, les he sido honesto y les he hablado con el corazón. Nada de lo que se haya dicho en estos días refleja la verdad, no compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo conocen mejor que yo”, comentó en un principio el técnico argentino.

Publicidad

Publicidad

”Tomé una decisión, la cual me parece la mejor para mi crecimiento personal. La asumo y me hago cargo, fui yo quien la tomó. Pero lo hice de frente, con total transparencia hacia el club y sus dirigentes, sin vueltas. Me hicieron una promesa a la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron la propuesta del Porto”, añadió Martín Anselmi.

Martín Anselmi en su presentación con FC Porto (@FCPorto)

Luego, el ex técnico de Cruz Azul apuntó directamente contra la directiva: “Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización cambiaron las reglas del juego, me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación. Cruz Azul sabe que solicité una conferencia de prensa para despedirme de los hinchas en México, en el mismo lugar donde todo comenzó, pero no fue concedida. La situación se volvió insostenible para mí y para mi familia”.

Publicidad

Publicidad

Por último, Martín Anselmi se mostró agradecido con México: “Estoy agradecido a México. Es un país maravilloso y mi familia, y yo, nos hemos sentido parte. Nos ha abrazado su cultura. A la Liga MX y a los entrenadores rivales, por haberme hecho mejor y sobre todo mejor persona”.

“Y por supuesto no me pueden faltar mis jugadores, que gracias a su compromiso, esfuerzo y valentía fuera y dentro del campo han conseguido que un gigante futbolístico mundial, como Porto, nos haya elegido para comenzar un proyecto que nos desafía e ilusiona. Les deseo lo mejor y saben que los llevaré por siempre en mi corazón, un azul de por vida”, concluyó el entrenador argentino.