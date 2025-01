Martín Anselmi comenzó su etapa oficialmente en FC Porto este lunes 27 de enero, pero lo cierto es que la novela con Cruz Azul no parece estar cerca de terminar. El director técnico argentino fue presentado en el conjunto portugués y se acordó de la Máquina Cementera en un duro discurso en el que aseguró que lo “ensuciaron” y “difamaron”.

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, en La Noria todavía están esperando por el pago del Porto por los servicios de Anselmi. Sin embargo, desde que Portugal todavía no enviaron el dinero y, por si fuera poco, este mismo lunes se confirmó el fichaje de un joven futbolista brasileño del San Pablo por la suma de 12 millones de euros. Es decir, más del doble de la cláusula de Martín.

ver también No es Diego Alonso: la nueva opción que baraja Cruz Azul para suceder a Martín Anselmi

El jugador en cuestión es William Gomes, extremo zurdo de 18 años que solamente sumó 781 en Primera División con el Tricolor Paulista. Sin embargo, ese puñado le bastó para convertir tres goles y despertar el interés en clubes importantes del Viejo Continente. Finalmente, Porto ganó la pulseada y la joya brasileña será dirigida por Anselmi en su nueva etapa.

William Gomes jugará en el FC Porto a cambio de 12 millones de euros (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto dinero le debe pagar FC Porto a Cruz Azul por Martín Anselmi?

Según la Cláusula 16 del contrato de Anselmi con Cruz Azul, si un equipo de LaLiga de España, Primera División de Argentina o alguna de las Selecciones de México buscaba al entrenador, debía desembolsar 3 millones de dólares más el IVA. Sin embargo, esta ascendía a 5.55 millones de euros si el club pertenece a otra federación o 6.96 millones de dólares si se trata de uno de la Liga MX (o del extranjero que pertenezca a un grupo empresarial del futbol mexicano). Es decir, a Porto le corresponde pagarle 5.55 millones de euros a Cruz Azul.

ver también Nicolás Larcamón habló sobre la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul: "No deberíamos opinar"

El contundente discurso de Martín Anselmi contra Cruz Azul

Entre los puntos más importantes del escrito que leyó Anselmi en su presentación, resalta el siguiente fragmento: “Nada de lo que se haya dicho en estos días refleja la verdad, no compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo conocen mejor que yo. Tomé una decisión, la cual me parece la mejor para mi crecimiento personal. La asumo y me hago cargo, fui yo quien la tomó. Pero lo hice de frente, con total transparencia hacia el club y sus dirigentes, sin vueltas. Me hicieron una promesa a la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron la propuesta del Porto“.

En la misma línea, sentenció: “Cuando todo estaba listo para su formalización cambiaron las reglas del juego, me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación. Cruz Azul sabe que solicité una conferencia de prensa para despedirme de los hinchas en México, en el mismo lugar donde todo comenzó, pero no fue concedida. La situación se volvió insostenible para mí y para mi familia”.

Publicidad