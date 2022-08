Pumas UNAM no atraviesa el momento deseado en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El esfuerzo realizado en el mercado de fichajes no está rindiendo sus frutos y ha despertado críticas contra el nivel del equipo de Andrés Lillini, con especial foco en el último flamante refuerzo.

Hasta el momento, Dani Alves no ha logrado plasmar en el campo de juego las expectativas que sobre él tenían los aficionados, directivos y medios de comunicación. Aunque claro, cabe mencionar que el brasileño no es ayudado por el rendimiento colectivo de los Felinos, el cual se encuentra en baja.

Presente como casi siempre ante las principales novedades de los Pumas, Álvaro Morales no ha dejado pasar la oportunidad de tirarle con todo al ex del Barcelona desde su llegada. El periodista está atento a todas las situaciones de Dani, desde hace algunos días se ha encargado de bautizarlo de una manera que no le gustará al futbolista.

A través de sus redes sociales y también en la pantalla ESPN, el Brujo Morales ha apodado al refuerzo de Universidad como "Nadie" Alves, denominación que siempre va acompañada de un análisis negativo sobre su juego, tal y como ha ocurrido en el más reciente juego contra Tigres en CU.

Pumas vs Tigres: Álvaro Morales y una catarata de Tweets contra Dani Alves