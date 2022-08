Pumas atraviesa su momento más bajo de los últimos años, y el cuadro que dirige Andrés Lillini cayó 1-5 ante Santos Laguna este domingo 21 de agosto, sumando así su tercera derrota consecutiva en el Apertura 2022.

Es un hecho que los del Pedregal atraviesan una profunda crisis, incluso antes del partido contra los Guerreros la directiva salió a darle un espaldarazo al técnico argentino, que al menos dentro del campo no está siendo defendido por los suyos.

Al término del cotejo contra Santos, el entrenador atendió a los medios de comunicación, siendo muy critico con su plantel y mostrándose especialmente preocupado por una zona del campo: "Hay cosas que pasan que no puedo contar. El peor problema de Pumas hoy es la parte defensiva, si nosotros no logramos mantener el cero en el arco va a ser muy difícil ganar partidos".

Al ser cuestionado sobre su continuidad, Lillini afirmó que no piensa dejar su puesto: “No me pasa por la cabeza dar un paso al costado. No soy ignorante, un desalmado ni un mercenario. No quiero dejar a este grupo a la deriva. Lo más fácil es decir gracias y poner a mucha gente contenta de que venga otro entrenador. Hay que darle a la afición resultados”, contó para cerrar.

Un triunfo de nueve

En lo que se ha disputado del Apertura 2022, Universidad Nacional únicamente ha logrado ganar un partido, igualando en cinco y perdiendo en tres. Curiosamente, en una semana cayó ante América, San Luis y Santos, llevándose once goles y marcando tres.