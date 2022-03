De a poco los protagonistas del partido entre Querétaro y Atlas comienzan a dar sus versiones sobre la batalla campal que tuvo lugar en el Estadio de La Corregidora en medio de la jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Washington Aguerre, portero uruguayo que se desempeña en los Gallos, platicó en una entrevista con Planeta Gol, programa de TyC Sports (Argentina) y reveló detalles de la tragedia.

"Tengo entendido que hace un par de años atrás Atlas descendió a Querétaro y quedó pica. Ayer había barras de Atlas dentro del estadio. Ver videos y fotos me generaron tristeza. Hubo niños de Querétaro que me dijeron que no querían volver a la cancha", señaló con contundencia y tristeza el capitán del equipo comandado por Hernán Cristante.

Más adelante señaló: "La seguridad no fue la mejor, no pudo contener a los hinchas de ambos equipos. El fútbol se tino de rojo. Todavía no caigo. Fue muy fuerte ver a niños corriendo. Ayer había animales en la tribuna, no respetaban a nadie". Cabe resaltar que, según el Gobernador de Querétaro (Mauricio Kuri), no se registran personas fallecidas al momento. Hay 26 heridos en el hospital, entre los que se encuentran 3 graves y 10 en estado delicado.

Washington Aguerre, además, dejó en evidencia a Fernando Guerrero, silbante principal del partido entre Gallos y Zorros: "Le dije al árbitro que pare el partido porque se estaban matando en la tribuna y en un momento decidió seguirlo jugando. Tuve que separar gente para evitar que algunos resulten lastimados". Minutos después, el árbitro reculó y suspendió el cotejo al minuto 63.