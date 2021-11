El Clásico Joven sigue dejando estragos, y es que en esta ocasión la jugada de Emmanuel Aguilera que provocó un penal que terminó por darle la victoria a Cruz Azul sobre el América ocasionó diversos comentarios, así como algunos recordatorios, tal fue el caso de los comentarios que se dieron entre Miguel Herrera, Raúl “Potro” Gutiérrez y “El Profe” José Guadalupe Cruz.

Por medio de sus respectivas cuentas de Twitter, los ex futbolistas del Atlante recordaron una jugada similar que se dio cuando ellos portaban el jersey lo los azulgranas, en un duelo en donde enfrentaban a Necaxa y que se los hizo el famoso Ivo Basay, algo que derivó en reclamos y bromas entre los ahora técnicos.

Todo surgió por un comentario que publicó su también ex compañero, el ex arquero Félix Fernández, quien remarcó la jugada del futbolista de las Águilas del América, ante esto, los históricos del Atlante recordaron dicha jugada y aprovecharon para recriminarle al ahora estratega de los Tigres UANL por no poder evitar la anotación del chileno.

“Como siempre haciendo comentarios a lo wey Jajajajajaja que no ves que tengo 2 jugadores y cierro con el de adelante puñetas”, comentó Herrera, quien fue parte del campeonato atlantista en 1993, y tras su retiro, debutó como entrenador con los mismos Potros de Hierro en 2002, situación similar a la que vivió Gutiérrez.