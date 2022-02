Rayados de Monterrey vive días muy complicados. Mientras Javier Aguirre continúa en la cuerda floja por el quinto puesto en el Mundial de Clubes de la FIFA y los malos resultados en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, los futbolistas debieron pasar un duro momento tras enfrentarse con los aficionados en El Barrial.

Maximiliano Meza salió a dar la cara en los medios de comunicación y dejó frases que sorprendieron. En diálogo con el programa de Willie González, la Señora Lozano le señaló que Nico Sánchez era un líder pero ya no está, y le cuestionó quién o quiénes eran los cabezas actuales del equipo. ¿Rogelio Funes Mori? Nada de eso...

"Celso (Ortiz) por su experiencia en el club, César (Montes) aunque sea muy joven, Stefan Medina, Héctor Moreno", consideró el mediocampista argentino, quien no etiquetó al máximo goleador histórico en ese grupo. Sobre las críticas hacia él, añadió: "Sé que te afecta (las críticas), porque es inevitable que no te afecten las críticas, por más que no las leas, te llegan; te afecta y lo tengo como compañero, no están abiertos".

¿Qué piensa Maxi Meza sobre Javier Aguirre?

Suelto de palabras, Maxi Meza analizó la labor de Javier Aguirre, y lejos de llenarlo de elogios por su trayectoria, su respuesta fue bastante dubitativa y poco clara: "Sí, sí (es buen entrenador), a ver su idea de juego, ese funcionamiento, como te digo, sabemos que en algún momento del partido lo encontramos y generamos situaciones; no hemos tenido un partido que no encontremos dos o tres claras por partido, eso te lleva al funcionamiento, tratar de creer, hay cosas por mejorar".

"Decirte que es mal técnico, no; tenemos que convencernos por partido que vamos a generar tres o cuatro claras. También nos ha tocado esta situación con otros técnicos y estamos todos juntos para que el golpe no duela tanto, tratar de salir, mejorar; hemos tenido reuniones con Javier, siempre con el objetivo de estar todos juntos, uno no se entrena para estar en este momento, para pasarla mal", concluyó.