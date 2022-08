El atacante de La Pandilla reveló que tiene prohibido dar declaraciones a la prensa sin precisar si es de algún tema en particular.

Rogelio Funes Mori acusa al club de no dejarlo hablar con la prensa

Tras el arribo del famoso mellizo, Ramiro Funes Mori como el flamante refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2022, su hermano Rogelio Funes Mori, jugador de Rayados de Monterrey no pudo dar ningún tipo de declaración al respecto, pese que se sabe que son muy unidos, pues de acuerdo a ESPN, el atacante del equipo regiomontano aseguró que el club de La Pandilla le tienen prohibido hablar con la prensa.

En lo que fue la foto oficial de los Rayados, Rogelio se unió al plantel para tomarse la postal, sitio en el que fue abordado por los medios de comunicación, y de acuerdo a lo que señaló el propio jugador, por instrucciones del departamento de prensa, no podía dar declaraciones a los presentes cuando le preguntaron por el arribo de su mellizo, quien en las próximas horas ya estará firmando con Cruz Azul.

"No me dejan hablar con la prensa", replicó Rogelio Funes Mori a la petición de la prensa. Ramiro Funes Mori tendrá su primera oportunidad en el futbol mexicano al sumarse como refuerzo de la Máquina para el ya arrancado torneo Apertura 2022 luego de su paso por el Al Nassr, pero el delantero del cuadro regiomontano indicó que, por instrucciones al interior de la institución, no podía dar su punto de vista al momento.

Rogelio no sólo se ha convertido en pieza clave para los regios, sino también para la Selección Mexicana en el esquema de Gerardo “Tata” Martino después de que decidió naturalizarse mexicano, por lo que espera ser uno de los indiscutibles del conjunto tricolor para la próxima Copa del Mundo que se celebrará en noviembre próximo en tierras asiáticas, y donde México no llega como favorito.