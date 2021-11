Luego de quedar eliminado en zona de Repechaje del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX, el cuerpo técnico del Deportivo Toluca liberó a sus jugadores para que salgan de vacaciones hasta el 3 de diciembre, fecha en la que deben reportar para dar inicio a la pretemporada del campeonato que se avecina. El que peor comenzó sus días de descanso fue Rubens Sambueza, sin ninguna duda.

El crack argentino de 37 años decidió viajar a Colombia junto con su familia, para reunirse con su hermano (Fabián) y otros seres queridos. Sin embargo, sucedió algo increíble: fue asaltado cuando se dirigía hacia el domicilio del jugador de Junior. Se encontraban a bordo de un vehículo, pero un delincuente se presentó con un arma y aprovechó una distracción para hacerse de algunos objetos de valor.

El propio Fabián Sambueza confirmó este hecho hace instantes en diálogo con la estación de radio Blu de Colombia: un sujeto se bajó de una moto y le apuntó tanto a él como a Rubens. El elemento de los Diablos Rojos entregó un reloj de la marca rolex, el cual tiene un valor que supera los 120 mil pesos mexicanos; mientras que el "Chino" se despidió de un anillo de oro.

El robo se dio debido a que se encontraban con el auto parado y cargando algunas maletas y, de acuerdo a la palabra de Fabián, hubo gente que estaba presente en la zona pero que no hizo nada por ayudarlos. "Eso es un poquito doloroso porque la gente no se mete, no hace nada. Si yo hubiera estado del otro lado, si están robando a alguien, uno intenta, por lo menos, no sé, chocar al de la moto", apuntó.

Más adelante, para llevar tranquilidad, aseguró: "Nos tocó a nosotros pasar ese mal momento. Triste por la bienvenida que le dan a nuestra familia. Gracias a Dios nosotros estamos bien y no pasó a mayores. Si bien perdimos algunos objetos de valor, lo más importante es que estamos bien".

Mientras tanto, las autoridades están haciendo su trabajo: la Policía Metropolitana de Barranquilla ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien brinde información que facilite la identificación y ubicación de los atracadores. Los mismos fueron captados por distintas cámaras de seguridad, por lo que con algo de fortuna serán encontrados y le devolverán sus pertenencias a la familia Sambueza.

Video del momento del robo: