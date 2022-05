Contra todos los pronósticos, de las casas de apuestas y de los líderes de opinión del periodismo, Atlético de San Luis dio el gran golpe del Clausura 2022 de la Liga MX. Con goles del uruguayo Facundo Waller y el venezolano Jhon Murillo, los dirigidos por el brasilero André Jardine forzaron la igualdad en el tiempo regular contra Rayados y terminaron imponiéndose en la tabla de disparos de penal.

El Gigante de Acero quedó enmudecido. Marcelo Barovero, con pasado en Monterrey, paró dos remates desde los doce pasos y se retiró llorando. Otro gran responsable de esta hazaña fue Rubens Sambueza, el líder silencioso de los potosinos que se detuvo para hablar con los medios durante la celebración...

"Pará que me saco esta así la ven, que ganamos", comentó el argentino, quitándose la pechera y mostrando el escudo del equipo que hizo historia en el Estadio BBVA Bancomer de Nuevo León. "Nos deja muchísima felicidad, hicimos un gran esfuerzo. Así es el futbol. Gracias a Dios pudimos ganar por penales, por las ganas y el entusiasmo de los compañeros, y por los huevos que hay que meter en esta instancia", agregó el centrocampista de 38 años en una plática con el micrófono de Fox Sports, post clasificación.

Aprovechando los reflectores, Rubens Sambueza se refirió a su polémica salida del Toluca: "Hacía cuanto que San Luis no estaba en esto. Soy un privilegiado de poder estar acá, lo dije. Después de haber pasado algunas circunstancias en la otra institución, me recibieron de la mejor manera. Luchamos por no pagar la multa, se dio y mira dónde estamos ahora, en una Liguilla". Todo lo contrario a lo que pasó en Edomex...

Pachuca vs. San Luis por la Liguilla

El superlíder del Clausura 2022 de la Liga MX enfrentará al peor clasificado de la tabla general de posiciones. El primer duelo será este miércoles en el Alfonso Lastras Ramírez y el desquite se llevará a cabo el sábado en el Estadio Hidalgo. ¿Habrá una nueva hazaña para los dirigidos por André Jardine?