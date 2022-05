En el partido correspondiente al Repechaje del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, Rayados quedó eliminado a manos del Atlético de San Luis en el Estadio BBVA Bancomer y generó una gran decepción en sus aficionados. Casi lo pierde en los 90 minutos (1-2), pero el canterano Michell Rodríguez lo empató de forma agónica y estiró la definición a los penales. Allí, Marcelo Barovero se hizo gigante y le dio el pase a Liguilla a los suyos.

Víctor Manuel Vucetich, Director Técnico del primer equipo de Monterrey, analizó la inesperada derrota en conferencia de prensa y no ocultó sentirse "triste, sin duda alguna". A pesar de que asumió a mitad de campeonato, había mucha expectativa en lo que podía hacer La Pandilla bajo su tutela, pero ni siquiera ha logrado alcanzar los Cuartos de Final y deberá seguir esperando para gritar Campeón.

"Me sumo a la responsabilidad y dentro de todo, se pudo corregir un poquito, pero no se pudo seguir avanzando para llegar a otra instancia. Estoy apenado porque no pudimos lograr el pase a la siguiente ronda", admitió. Más adelante, aseguró que realizará un estudio exhaustivo con la directiva para hacer "una suma de todo y ya consideraremos qué puede ser positivo o negativo para el equipo".

"Considero que fueron esos cinco o diez minutos que fallamos. La primera parte se jugó bien, después cayeron los dos goles, y después se retomó otra vez. Creo que esa falta de los momentos que son fundamentales para que no nos logren sorprender, fallamos en eso, pero pudimos igualar el marcador con base a mucho empuje y en la fase de penales nos faltó esa convicción", apuntó con contundencia criticando a sus jugadores.

Por último, El Rey Midas mencionó: "Hay varios aspectos que han estado a la vista de todos. No hemos podido tener los tiempos, hemos tenido jugadores lesionados. Dependemos de ciertas funciones que no se tenían y nos ha costado encontrar esa respuesta en los demás elementos".