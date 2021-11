Guillermo Almada no pudo contar con Alessio Da Cruz ante Atlético de San Luis en el Repechaje.

Santos Laguna se está preparando para medirse ante Tigres UANL en los Cuartos de Final del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX, en una serie que podría haberse dado en rondas posteriores. A pesar de que todas las energías están puestas en este duelo que será muy complicado para ambos equipos, en La Comarca los ánimos no son los mejores por la actitud que tuvo un jugador hace algunos días.

De acuerdo a la información brindada por Reforma Cancha en la columna de SanCadillaNorte, Guillermo Almada se enfadó con Alessio Da Cruz, el centrodelantero neerlandés de 24 años que se encuentra cedido a préstamo por parte del Parma. Y es que el futbolista que pasó por las Fuerzas Básicas del Ajax se perdió el duelo de Repechaje ante Atlético de San Luis por una insólita razón.

Da Cruz sufrió una lesión muscular ante Toluca en la Jornada 15, razón por la cual se ausentó en las últimas 3 fechas de la Fase Regular (Querétaro, Pumas UNAM y San Luis). Si bien recibió el alta médica antes del partido ante los Potosinos por la Reclasificación, el atacante no jugó por realizar un viaje a Europa para tramitar su pasaporte de Cabo Verde (tiene intenciones de representar a la Selección de dicho país).

"Alessio ya tenía alta médica para jugar el Repechaje, pero se fue a Europa para arreglar su pasaporte de Cabo Verde y se perdió algunos días de entrenamiento y por eso no jugó el Repechaje. Eso hizo molestar muy fuerte a Almada, quien no creía cómo el jugador había faltado por este viaje", señaló una fuente al portal mencionado. El DT uruguayo, entonces, se enfadó con el futbolista, quien no le dio prioridad a Santos Laguna.

¿Cuándo juegan Santos Laguna vs. Tigres UANL?

El partido de Ida entre Santos Laguna y Tigres UANL se llevará a cabo este jueves 25 de noviembre a partir de las 21:05hs en el Estadio TSM Corona. La Vuelta, mientras tanto, se disputará el domingo 28 del mismo mes a partir de las 18:00hs en El Volcán de Monterrey. El ganador avanzará a las Semifinales del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX.