Otra vez apareció Boca Juniors en el mapa del futbol mexicano. Mientras todavía sigue la incógnita sobre el futuro de Ángel Romero (quien podría dejar Cruz Azul para jugar con su hermano, Óscar, en el Xeneize), ahora el club comandado dirigencialmente por Juan Román Riquelme apuntó a Coapa. Sí, nuevamente preguntó condiciones por Roger Martínez y hasta habría enviado una oferta formal.

Los argentinos continúan teniendo serios problemas en la zona ofensiva: se quedaron afuera de la Copa Libertadores y hasta sufrieron una crisis futbolística que derivó en la salida de su DT (Sebastián Battaglia). Es por eso que volvieron a insistir por el atacante colombiano que supo brillar tanto en su Selección Nacional como en las Águilas y el futbol argentino (en Racing y Aldosivi). ¿Lograrán ficharlo?

Cuando comenzaron a surgir fuertes rumores sobre el futuro del cafetero, Santiago Baños, presidente deportivo del elenco Azulcrema, decidió romper el silencio para TUDN y confirmar qué sucederá con el jugador de 28 años. "Roger Martínez forma parte del plantel y va a seguir aquí. Y hoy en día lo que pretendemos es fortalecer el plantel", señaló el importante directivo.

Más adelante completó: "¿Qué no hace estar más cerca de conseguir el título? Sin duda que Roger está dentro del plantel, entonces por lo pronto no hay manera de que pueda salir". A pesar de que solamente disputó 1 encuentro en lo que va del Torneo Apertura 2022 de Liga MX (ingresó 38 minutos ante Atlas en la Fecha 1), en el club lo ven como alguien indispensable para el plantel y no lo dejarán ir tan fácilmente.

La oferta de Boca no tentó al América

Además de que América quiere mantener a Roger Martínez en sus filas, la realidad es que la oferta económica de Boca Juniors estuvo lejos de tentar a las oficinas en Coapa. Tal como mencionó el periodista César Merlo en sus redes sociales, la propuesta Xeneize estuvo muy por debajo de las pretenciones Azulcremas. ¿La mejorarán en los próximos días o se bajarán de las negociaciones?