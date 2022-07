Ignacio Ambriz no escondió su enfado por la tarjeta roja en uno de sus futbolistas.

En el partido correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el Club América derrotó por 1-0 a su similar del Deportivo Toluca en el Estadio Azteca con un golazo agónico de Richard Sánchez. De esta manera, las Águilas dejaron a los Diablos Rojos sin invicto y le dieron un cachetazo de realidad para bajarlos de la punta.

Ignacio Ambriz, Director Técnico del elenco visitante, no ocultó su enfado en conferencia de prensa con sus dirigidos, ya que es la segunda vez consecutiva que debe cambiar su estrategia por una tarjeta roja en medio del encuentro. Marcel Ruiz se fue a las duchas antes de tiempo contra Atlas y casi le levantan un 3-0; ahora, Claudio Baeza dejó a su equipo con un hombre menos a los 30 minutos del primer tiempo.

Esto, evidentemente, condicionó al Toluca y no lo dejó jugar el partido deseado en el Coloso de Santa Úrsula. "Así no puedes jugar como pretendes. El fútbol se maneja por detalles y fallamos en los importantes, llevamos dos partidos consecutivos que terminamos con 10 hombres. Vamos a tener que tomar medidas para que esto no vuelva a pasar", apuntó con contundencia Nacho, dejando en claro que se viene un gran reto en la interna del plantel.

Más adelante detalló: "Me llevo un trago amargo porque es la segunda vez que nos pasa. La semana pasada nos alcanzó para ganar; ahora competimos, sí, y aplaudo el esfuerzo de los 10 con los que terminamos, pero no estoy conforme con lo de la expulsión. (Previo a la roja) Habíamos hecho 30 minutos buenos, habíamos controlado al América y nos adueñamos de la pelota".

"Pero con uno menos fue muy complicado ante un equipo con jugadores muy peligrosos y que es muy poderoso. Esto nos ayuda a saber que ni con dos victorias éramos tan buenos, ni hoy somos tan malos, lo que sí creo es que con el equipo completo otro hubiera sido el resultado. Vamos bien y conforme el avance el torneo vamos a mostrar nuestro mejor nivel", sentenció Ambriz, muy enojado.