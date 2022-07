Tigres UANL volvió a quedarse con 10 hombres de forma tempranera, algo que no inquieta a Miguel Herrera

En el partido correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el primer equipo de Tigres UANL sufrió para vencer 0-1 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. André-Pierre Gignac fue el encargado de anotar el único tanto del encuentro al minuto 48 de juego, lo que le permitió a los Regiomontanos llegar a 12 unidades y seguir en el lote de punteros del campeonato.

Si bien se esperaba una victoria holgada de los dirigidos por Miguel Herrera, le terminó sucediendo algo muy similar que en la fecha 2. En aquella ocasión visitaron a Mazatlán, uno de los equipos más flojos del futbol mexicano: el El Bomboro abrió la cuenta, Sebastián Córdova vio la tarjeta roja en el inicio del segundo tiempo y solo pudieron ganar 0-1. Ahora, ante Bravos, esto se repitió pero cambió el expulsado, fue Luis Quiñones.

El atacante colombiano fue algo inocente y recibió dos amarillas en un lapso de 7 minutos, por lo que tuvo que marcharse del campo de juego de manera prematura. El enojo del Piojo ante esta situación fue muy evidente, ya que le cambió los planes de juego y puso en riesgo el resultado que estaba consiguiendo el equipo. Aún así, defendió al jugador y aseguró que tanto éste como el resto "deben seguir así", con esa intensidad.

Miguel Herrera, en conferencia de prensa, resaló: "No hacen tonterías o reclamos por amarillas, eso nos pondría pendientes. Son incidentes del juego, la verdad es que no le damos tanta importancia, hablamos para cuidar las rojas pero son incidentes, no hay agresión o una situación que realmente nos haga atender esto o que hacen tonterías en la cancha".

"Lo importante es la actitud, la concentración y los resultados que estamos sacando. Me gusta la intensidad y con eso puede haber una amarilla considerada de esa forma, espero sigan así y no la vamos a bajar", sentenció el Director Técnico, quien entendió la roja a Quiñones y, por lo que podemos apreciar, no aplicará sanciones internas en la plantilla por estas acciones.