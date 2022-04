El ex jugador de las Águilas del América reveló que todavía no consigue hallarse tácticamente con el equipo felino.

A pesar de que Miguel Herrera ya es un viejo conocido para el canterano de las Águilas del América, Sebastián Córdova, se sinceró y dio a conocer que no ha sido sencillo su arribo a la escuadra de Tigres UANL. Esta ha significado la primera temporada del futbolista de Aguascalientes con el equipo regiomontano y su adaptación ha llegado a ser frustrante para el medallista olímpico.

"Hay veces que me siento perdido en lapsos de partido y así, es tema táctico, preguntar al entrenador y auxiliares lo que me haga falta, ser mejor tácticamente con el grupo", así lo dio a conocer el ex futbolista de las Águilas del América en conferencia de prensa en el estadio Universitario, donde también habló sobre lo que significará enfrentar a su antiguo club después de su polémica salida.

"Es bonito, recordar y volver a vivir momentos que tuve y grandes compañeros que tuve, será un gran partido, ojalá me toque jugarlo", reveló ex el elemento de los Rayos del Necaxa, quien fue parte de la escuadra de Coapa del Clausura 2019 al Apertura 2021, pues se topará con ellos en esta jornada 16 del Clausura 2022, en lo que será un duelo importante para ambas escuadras que se alistan para la Fiesta Grande del Futbol Mexicano.

Córdova también fue cuestionado sobre lo que hará si consigue anotarle a su ex equipo, situación que no le quita el sueño al medallista de bronce de Tokio 2022, pues el futbolista reveló que piensa festejar sin ningún problema, y asegura que si lo consigue lo hará como en cualquier equipo ya que no existen rencillas entre él y el equipo de Coapa, después de que su salida se diera en medio de dimes y diretes entre ambas partes.

"No soy tanto de festejar y si lo hago son normales, no es por echarle festejo América por estar acá. No soy grillero y si festejo es por la emoción del partido", así lo señaló Sebastián, quien se alista para este duelo, en el que podría ver minutos, los cuales no han sido tan habituales para él desde su arribo al Volcán, pues al parecer no es un elemento socorrido por el controversial “Piojo” Herrera.