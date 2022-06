Edinson Cavani no está descartado en el Toluca a pesar de la llegada de Carlos González.

El Deportivo Toluca está siendo el gran protagonista del mercado de pases en el futbol mexicano. Con el claro objetivo de ser Campeón del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, la directiva le está armando un verdadero equipazo a Ignacio Ambriz y no ha escatimado en lo más mínimo con los posibles gastos. Cuando parecía que las cosas empezarían a calmarse en el Infierno, ocurrió todo lo contrario...

Luego de intentar fichar a Edinson Cavani y Luuk de Jong, los Diablos Rojos contrataron a Carlos González, quien no tenía lugar en Tigres UANL. Si bien ya se aseguraron tener un centrodelantero fiable y con peso en el área rival, no significa que se den por vencidos a reforzarse con uno de los mejores jugadores del mundo. Y si no, tan solo chequen las declaraciones de Francisco Suinaga.

El presidente del Toluca dialogó con los medios de comunicación tras la presentación de la nueva indumentaria del primer equipo e ilusionó a todos los fanáticos con la posible llegada del atacante de la Selección Uruguaya. Aunque todo parecía indicar que habían fallado en el intento y era una opción descartada por el arribo de Cocoliso, esta versión no se acopla a la realidad.

"Fue totalmente real el interés. Yo no voy a especular ni a decir algo que no tiene un fundamento. Sin embargo, tampoco salimos a declarar, ni que estaba hecho, ni nada. Se exploró porque cabía la posibilidad, de hecho Edinson está agotando la posibilidad de jugar en Europa, particularmente en España, pero no está cerrada la puerta (a que fiche por los Choriceros)", admitió el directivo. Así es: todavía hay chances de que el Matador se vista de rojo.

Orbelín Pineda, descartado en Toluca

Por otro lado, Francisco Suinaga le bajó el pulgar al fichaje del Maguito: "Lo de Orbelín, cuanto menos de nuestro lado, está descartado. Se exploró, pero en la posición se encimaría con algunas personas que ya están, puntualmente con Leo (Fernández). No digo exactamente la posición porque puede jugar en muchas, pero hoy nosotros nos hemos bajado de esa pugna y se acabó".