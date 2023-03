Santiago Muñoz fue cedido a préstamo al Newcastle cuando apenas tenía 19 años de edad, dando un gran paso en su carrera. Santos Laguna tomó la decisión de darlo por 18 meses (desde agosto del 2021 hasta diciembre del 2022) al club inglés, por lo que tuvo un tiempo considerable para desarrollarse y potenciarse en Europa. Y lo aprovechó.

De cara a este Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el delantero nacido en El Paso, Texas, regresó a Torreón con otra cara e ilusiona a los fanáticos verdiblancos con sus declaraciones. Apenas acumula un puñado de minutos ya que estuvo lesionado, pero ahora está al 100% en lo físico y en lo futbolístico y promete dar que hablar en el futbol mexicano.

En conferencia de prensa, Muñoz admitió: "Regresa un Santi mucho más maduro, diferente al Santi que se fue de aquí. Lo tomo como una maestría y gracias al club que me ayudó a (tener) la oportunidad a mi corta edad. Me di cuenta de lo que puedo llegar a ser capaz pisando la liga de allá y pisando Inglaterra me di cuenta de mis cualidades, lo que puedo llegar a hacer".

"Aprendí muchísimo en este tiempo que estuve allá como jugador, persona y la filosofía del club me ayudó a que haya salido a esta corta edad. Me ayudó como persona y vengo con todas las ganas, motivación y dispuesto a dar todo por lo que el club ha dado por mí", señaló el joven que tuvo actividad en la Reserves and Academy de la Professional Development League de Inglaterra.

Por último, aseguró que hará lo imposible para trascender en la institución y jugar el próximo Mundial con la Selección Mexicana: "Regreso con muchas ganas de hacer algo grande en el club y poder aportar lo mejor, ya sea con goles, aliento o lo que sea para ayudar al equipo. Quiero hacer historia en este club que me ha dado todo desde pequeño, siento que les debo algo y es lo que quiero demostrar, es igual lo que quiero en Selección, tengo claros mis objetivos en Selección y ver por el Mundial que está en puerta".