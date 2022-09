¡Tiago Volpi desafía a Dani Alves! El arquero lanzó una apuesta de cara al Toluca vs Pumas

Disputadas ya 12 jornadas del Apertura 2022, Toluca ha perdido algo de margen producto de sus últimos resultados, e incluso cayó hasta el sexto lugar de la tabla. Los Diablos Rojos igualaron sin goles en el Nemesio Diez, frente a Chivas. Al término de ese encuentro, el portero Tiago Volpi se refirió a uno de los próximos, frente a los Pumas de la UNAM.

El conjunto universitario se encuentra en una mala posición y no ha podido ganar desde que contrató al jugador con más títulos ganados en la historia del futbol: Dani Alves. El brasileño coincidió con Tiago Volpi durante su estadía en Sao Paulo, antes de retornar a Barcelona para tener su segunda etapa en la institución blaugrana.

"A Dani lo espero aquí, es un gran amigo que tengo, que el futbol me dio, pero la amistad se va a quedar a un lado en el partido contra Pumas, porque yo voy a defender lo mío y él lo de él. Ojalá salgamos con la victoria, pero es importante primero pensar en el partido de Tigres", señaló Tiago Volpi luego del empate sin goles frente a Chivas.

Incluyendo el amistoso frente a Barcelona en Camp Nou, Pumas y Dani Alves ya acumulan nueve encuentros sin conocer la victoria, motivo por el que quizás Tiago Volpi se encuentra confiado de cara al encuentro. El arquero brasileño se animó a lanzarle una apuesta a su antiguo compañero de equipo: "Será un buen vino, a él le gusta el vino, a mí me gusta también, yo creo que un buen vino se puede apostar", apuntó.

Confía en que recuperarán la forma

Por otro lado, Tiago Volpi se refirió al bajón que atraviesa Toluca en el Apertura 2022: "Desesperados no es la palabra, sabemos lo que podemos hacer, todavía nos quedan fechas importantes y el equipo estaba preparado para lo que sea. En este momento no hay que tener desesperación, saber que estamos haciendo las cosas bien, que lo que pasó la semana pasada es algo que no puede volver a pasar", dijo sobre la goleada sufrida a manos del Pachuca.