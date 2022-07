La poca continuidad de Rafael Carioca ha desatado una serie de rumores sobre el posible deterioro en su relación con Miguel Herrera. El mediocampista brasileño ha perdido su condición de titular indiscutible en el centro del campo de Tigres, al punto que solamente ha jugado 30 minutos en lo que va del Torneo Apertura 2022.

Sin embargo, el Piojo salió al paso de las especulaciones y negó cualquier problema con Carioca. El timonel de los Felinos asegura que la ausencia del mediocampista responde a una cuestión táctica e incluso deja abierta la posibilidad de que regrese al once inicial, descartando otra razón sobre la suplencia del brasileño.

"El chisme que hace un comentarista en los partidos es eso, un chisme. No hay nada con Rafa. Que no invente que hay problemas, no hay nada, son decisiones tácticas que yo tomo y creo que estoy buscando otra cosa. Tengo buena relación con él", dijo Herrera tras ser consultado por la poca regularidad de Carioca.

En ese sentido, el Piojo destaca la importancia que ha tenido Carioca durante su etapa en los Tigres y asegura que solo intenta que el equipo muestre cosas distintas en el campo de juego. Y es que el mediocampista ha conseguido dos títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones y una Concachampions en los últimos cinco años.

"Estamos tratando de cambiar y evolucionar, sé que junto a Ayala ha sido muy importante pero trato de dar otra idea e imagen. No quiere decir que Rafa esté descartado, él puede jugar y sigue manteniendo en pie en los entrenamientos", aclaró el Piojo en la conferencia de prensa previa al partido contra Xolos de Tijuana.