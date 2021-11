Tras realizar un buen trabajo de la mano de Miguel Herrera, Tigres UANL obtuvo la clasificación directa a los Cuartos de Final del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX. Salió cuarto en la tabla general registrando la mejor ofensiva del campeonato, pero en algunos compromisos dejó ciertas dudas en la faceta defensiva. Es por eso que el DT fue corrigiendo algunos detalles hasta encontrar el equipo ideal.

Los Felinos han tenido distintas modificaciones en la última línea, en donde terminaron siendo titulares Hugo Ayala, Guido Pizarro y Carlos Salcedo; con Luis Rodríguez y Javier Aquino como carrileros. Diego Reyes se perdió las últimas dos jornadas por lesión, pero tanto él como el argentino son los dos que más le llenan el ojo al Piojo en la zaga central. Y esto explica los movimientos que se avecinan en el próximo mercado de pases...

En los últimos días surgió el fuerte rumor de que Tigres UANL intentará fichar a Matheus Dória, elemento de Santos Laguna, tras el Torneo Apertura 2021. Si bien Miguel Herrera prefiere a Bruno Valdez, a quien conoce de su paso por el América, la directiva mantiene una gran relación con la de los Guerreros y querrán aprovecharla para hacerse con los servicios del brasilero. Esto daría lugar a varias salidas, evidentemente.

Según reveló Reforma Cancha en la columna de SanCadillaNorte, hay 3 futbolistas que se jugarán su continuidad en el club en la próxima Liguilla. Ellos son Carlos Salcedo, Hugo Ayala y Jesús Dueñas: los primeros dos son zagueros centrales que no terminan de convencer al Piojo; mientras que el último perdió protagonismo con la llegada del nuevo entrenador y solo ha jugado un puñado de minutos en lo que va de temporada.

"El panorama en cuánto a salidas no está del todo claro, pero no descartan que Hugo Ayala o Carlos Salcedo puedan dejar al equipo. Lo mismo Dueñas, otro de los que parecen haber terminado su ciclo con el equipo. Ahora en Liguilla hay varios que se juegan su futuro", apuntó el portal mencionado. Está claro que tendrán que brillar en esta Liguilla para seguir en Tigres. El que más complicada la tiene es Dueñas, quien casi no tiene oportunidades y finaliza contrato este 31 de diciembre de 2021.