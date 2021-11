Con 27 años y un porte físico notable, Matheus Dória se proclama como uno de los mejores defensores de la Liga MX hace ya algunas temporadas. Puede jugar tanto de marcador central como de lateral por izquierda, algo que lo hace un elemento muy completo. Esto genera que, a pesar de tener contrato con Santos Laguna hasta junio del 2025, sea uno de los grandes apuntados para el próximo mercado de pases.

Todavía no inició la Liguilla del Torneo Grita México Apertura 2021, pero algunos clubes no pierden tiempo y ya se están moviendo de cara a lo que será el 2022. Por ejemplo, el América lo tiene entre ceja y ceja hace algunos meses y la directiva haría un esfuerzo por ficharlo en la ventana de transferencias. Esto lo tiene muy contento al brasilero, quien no ocultó su deseo de seguir progresando en su carrera.

"Siempre es bueno que uno sea reconocido por su trabajo, si estoy en el radar de equipos de renombre uno se siente muy contento porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas", soltó en diálogo con Récord hace 3 semanas, cuando surgió este fuerte rumor sobre las Águilas. Sin embargo, habrá otros equipos que querrán hacerse con sus servicios de cara al Clausura 2022 de Liga MX. Tigres UANL es uno de ellos, e intentará hacerle competencia al Azulcrema.

De acuerdo a la información brindada por Vladimir García, periodista de Univision y TUDN, la institución Regiomontana está interesada en la ficha de Matheus Dória. "Es una de las opciones para reforzar a Tigres. En Torreón ya sonó el teléfono", confesó, indicando que hasta ya hubo comunicación entre las directivas. Además, resaltó que el defensa fue compañero de André-Pierre Gignac y Florian Thauvin en Olympique de Marsella.

Los números de Matheus Dória en Liga MX

Matheus Dória fichó por Santos Laguna en julio del 2018 y, desde entonces, disputó un total de 122 partidos: marcó 12 goles, algunos desde afuera del área. Recibió 20 amarillas y se fue expulsado en 2 ocasiones. Un dato relevante: está peleando por naturalizarse mexicano y así poder representar al Tri en un futuro, por lo que está totalmente comprometido con el futbol azteca y seguirá jugando aquí durante varios años más.