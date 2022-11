Una de las noticias más sorpresivas que se dio en el futbol mexicano a lo largo de la semana fue la destitución de Miguel Herrera como director técnico de los Tigres UANL cuando parecía que se mantendría en el cargo para el torneo Clausura 2023 y terminaría su contrato.

De acuerdo conMiguel Herrera, en los días previos a su despido, se encontraba definiendo detalles para el torneo Clausura 2023 junto con la directiva de los Tigres, y justo por eso "nos tomó de sorpresa, estábamos planeando equipo y en planeaciones y en varias juntas, te dicen vente vamos a platicar y te digan ya no seguimos, te sorprende, pero estoy agradecido con la gente de Tigres porque confiaron en mí".

Miguel Herrera reveló la manera en que fue despedido por Mauricio Culebro, presidente de los Tigres, quien lo había citado un día muy temprano: "Yo pensando que había algo de los refuerzos y me dice ‘mañana platicamos’. Entonces fue todo. Me presenté en su casa. Nos sentamos, como lo habíamos hecho varias veces. Íbamos a desayunar y de repente me dice ‘bueno, se tomó la decisión de que hasta aquí llegó nuestra relación’. Ya lo único que tomé fue un vaso de agua. Yo fui el más sorprendido, los argumentos no los encuentro, no hubo explicación”.

Después de ser destituido como director técnico de los Tigres, Miguel Herrera se convirtió en candidato a ser el siguiente entrenador de la selección mexicana, pero prefirió esperar a ver el desempeño del Tri en la Copa del Mundo Qatar 2022 en la que espera que supere la fase de grupos: “sin ningún problema, pero van a ser difíciles Arabia y Polonia porque son equipos que se defienden muy bien”.

Chicharito Hernández debió haber ido a Qatar 2022

Ante la ausencia de Javier Chicharito Hernández de la selección mexicana que irá a la Copa del Mundo Qatar 2022, Miguel Herrera dijo que desde su óptica debió haber sido convocado "por lo que viene haciendo, pero también tenemos que darle la decisión al técnico, el técnico tiene que decir quiénes son sus hombres, en quienes confía, quiénes son los que para él se adaptan más a su proyecto y hoy está muy claro que para él su primera idea es Raúl Jiménez, si se recupera y después están Rogelio Funes Mori o Henry Martín, si no está Raúl".