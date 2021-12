Tigres UANL cayó 2-1 en su visita a León en el juego correspondiente a la Vuelta de la Semifinal del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX y quedó eliminado de la pelea por el título. El Estadio Nou Camp albergó un verdadero partidazo, el cual nos regaló buen futbol, emociones, goles, cambios de resultado y hasta polémicas. Hoy pondremos la mira en este último punto, ya que la delegación regiomontana por momentos estuvo muy enfadada con el contexto.

Uno de los sucesos más comentados en redes sociales y medios de comunicación fue el que protagonizó André-Pierre Gignac con el médico de Liga MX, justo en el final del primer tiempo. Ya pasaron unos días del cotejo, pero Miguel Herrera se tomó el tiempo de revelar en plática con RG de Monterrey por qué el centrodelantero francés se enojó tanto con el profesional de conmociones.

Luego de tener un golpe en su cabeza, Juan José Sánchez Purata fue atendido por este doctor para constatar que no había sufrido mayores consecuencias. Además de hacerle las típicas preguntas con la intención de asegurarse que no había perdido el conocimiento, el médico agregó una que generó todo el enfado en Gignac y otros jugadores de Tigres. Claro, no querían quedarse con un jugador menos...

"Me parece que el doctor (el de conmoción) está manejado por el equipo local, y en eso no puede caer. Le pregunta a los jugadores: ‘¿Cómo te llamas?, cualquier cosa para ver si su cabeza está lúcida y la última pregunta fue: ‘¿Es tiro de esquina o saque de meta?’. Y Purata le contestó ‘no sé’, pero pues no sé porque no sé si el árbitro marcó saque de meta o tiro de esquina", explicó el Piojo.

Más adelante agregó: "Entonces Gignac le dice: ‘¿Cómo le preguntas eso?, Él no sabe para dónde salió la pelota, fue un choque de cabezas y ya te contestó todo’ y el doctor le respondía ’tiene que salir’, por eso Gignac se molesta porque además era tiro de esquina en contra nuestra".

"El doctor nuestro (de Tigres) le dijo (al de conmociones): ‘Oye, pregúntale algo más coherente, esa no puede contestarla‘. Le contestó seis preguntas y porque no le contestó una, lo sacó de la cancha. Esa era la molestia", sentenció Herrera.