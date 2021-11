Si bien se clasificó al Repechaje del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX, el Deportivo Toluca registró una serie de malos resultados deportivos en las últimas 8 fechas: empató 4 y perdió 4. Su última victoria fue el 18 de septiembre ante el América, en la novena jornada del campeonato. Esto, evidentemente, se explica gracias al ambiente que se respira en la interna de la institución.

Hace 3 semanas, allá por el 19 de octubre, te contamos en Bolavip del poderoso directivo que quiere deshacerse de Hernán Cristante (Director Técnico) y Antonio Naelson (Director Deportivo). Se trata de Jacobo Benozillo, quien llegó "por arte de magia" al puesto de Director Operativo de los Diablos Rojos y quiere imponer mano dura en las decisiones importantes del equipo. No creerás con quien trabaja...

Según la reciente información del diario Cancha en la columna de SanCaReforma, este dirigente es el informante de Jaime León. Sí, el polémico directivo que fracasó en Toluca y fue despedido del puesto de Director Deportivo en agosto del 2019. A través de Jacobo, León opera a placer desde la distancia y le dice qué hacer, generando una gran revolución en el club.

"No tiene nada de extraño ver la clasificación general y notar cómo se cayeron gacho los Diablos Rojos en la segunda mitad de la Fase Regular del torneo, donde claro que Hernán Cristante y sus jugadores tienen mucha culpa, pero en este caso, el problema viene de mucho más atrás", destacó el portal mencionado.

Más adelante señaló: "Jacob es el informante de Jaime León, aquel director deportivo que tuvo -también- en la miseria al Toluca hace algunos años. Sí, Benozillo le cuenta santo y seña a Jaimito León de cómo funciona y opera el Toluca, y por supuesto que Jaime le dice qué mover, qué decir y cuándo hacerlo".

"No por nada anteriormente Ricardo La Volpe, Cristante y "Chepo" de la Torre hicieron lo posible por no trabajar con Jacobo, pero León y ahora Francisco Suinaga lo protegieron con su vida", sentenció Cancha. Así es: se viven momentos de tensión en la interna del Deportivo Toluca. Jaime León sigue operando en el club a la distancia y hay un fuerte choque de opiniones que no tardará en explotar.