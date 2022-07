Después de que Santiago Ormeño optó por jugar para la selección de Perú al no tener posibilidades de ser convocado para la selección mexicana, en la Liga MX surgió la versión de que el mediocampista ofensivo Marcel Ruiz, actualmente con el Toluca, podría jugar para otra selección al no ser considerado para e Tri mayor.

Marcel Ruiz recientemente cumplió cuatro años como jugador de la Liga MX en la que ha debutado para tres equipos: Gallos Blancos del Querétaro, Xoloitzcuintles del Tijuana y actualmente para los Diablos Rojos del Toluca. Con selección mexicana ha jugado para la sub 20 y la sub 22, pero jamás ha sido considerado por Gerardo el Tata Martino para la mayor.

Al pasar desapercibido Marcel Ruiz para Gerardo el Tata Martino surgió el rumor de que podría jugar para la selección de Guatemala que actualmente es dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, pero el mediocampista del Toluca salió a aclarar la situación: “No soy de Guatemala, ni tengo ascendencia guatemalteca”.

En entrevista con el periodista Andrés González, Marcel Ruiz, nacido el 26 de octubre de 2000 en Mérida, Yucatán, señaló que “no sé quién inventó ese rumor, pero no soy de Guatemala ni tengo ascendencia guatemalteca, ni nada. Tengo ascendencia cubana, no sé si por eso se han confundido, pero eso es mentira".

Un mexicano en la selección de Guatemala

Al enterarse de ese rumor sobre la posibilidad de jugar para la selección guatemalteca, "me dio risa -compartió Marcel Ruiz-, todos los compañeros comenzaron a molestar con el tema porque obviamente todos saben que no hay forma de representar a Guatemala, me molestaron y lo tomé tranquilo. No fue un tema que me molestara, ni que me quitara el sueño, pero nada de eso es cierto". Por cierto, hay un futbolista nacido en México que jugó para América y Necaxa y actualmente milita para Municipal de Guatemala, y sí representa al representativo chapín: el mediocampista Jesús Antonio López.