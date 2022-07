Después de conquistar el trofeo de Campeón de Campeones venciendo por penales al Atlas y de un debut en el Apertura 2022 de la Liga MX con gran victoria 3-2 sobre Tigres en condición de visitante, a Diego Aguirre le tocó sufrir la primera derrota oficial desde que asumió como entrenador de Cruz Azul.

Dolió más porque para el uruguayo era también el primer partido haciendo de local en el Estadio Azteca, y porque el encuentro se disputó en el marco de la celebración de los 95 años de historia del club, con invitados especiales como Chelito Delgado y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Sulaimán. Pero Pachuca le arruinó la fiesta a La Máquina, imponiéndose 2-1.

Cruz Azul estuvo lejos de hacer un buen partido pese a su prometedor inicio de temporada, pero el entrenador lo consideró un tropiezo normal para un equipo que recién se está conociendo. Por eso, aprovechó la rueda de prensa para hacer un pedido especial a la afición. “Nosotros somos un equipo en construcción, hay que tener un poco de paciencia porque tendremos algunos altibajos. Hay que trabajar mucho”, señaló.

El entrenador notó también cierta impaciencia de la afición por la llegada de los refuerzos anunciados que todavía brillan por su ausencia, así como resaltó que a los que ya se sumaron al club hay que darles tiempo de adaptación. “Hemos trabajado mucho en la búsqueda de los refuerzos porque queremos hacerlo con mucha responsabilidad. No quiero justificar la derrota de hoy por eso. Los refuerzos van a estar y no es el tema más importante, hoy me preocupo más el equipo porque los refuerzos serán dos o tres y tengo que preocuparme por los que están", dijo.

¿Sintió Aguirre la presión de la afición?

Pese a que llegaba con el envión de haber conquistado la SuperCopa MX y de haber ganado en el debut en el Apertura en un reducto muy difícil como la casa de los Tigres, el debut en el Estadio Azteca no fue sencillo para Diego Aguirre, quien reconoció que la afición se hizo sentir, no siempre para bien. “Lo veo normal, en un equipo grande la afición exige. Son situaciones para las que tenemos que estar preparados, superar las críticas en caso de una derrota y cuando vienen aplausos hay que recibirlo de la misma manera. Estoy haciendo todo lo posible para ganar todos los partidos”, manifestó.