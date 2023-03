Como nos ha acostumbrado desde que se retiró del profesionalismo, Jared Borgetti ha sido un fiel defensor del gremio de jugadores. En los últimos días, sin ir más lejos, apoyó a los elementos de la Selección Mexicana que fueron abucheados por la afición en el Estadio Azteca tras el pobre empate frente a Jamaica.

"Es algo desafortunado. La afición de México tiene muy claro, en muchas ocasiones, abuchear al futbolista mexicano cuando algo no les parece. Y se les olvida muy rápido lo que ese jugador pudo haber dado para México. El caso de Memo Ochoa, que cada vez que retrasaban el balón la gente la abucheaba, y no hace mucho, en diciembre, atajaba un penal que todo mundo festejó. No entiendo las ganas de abuchear a un portero que nos ha regalado infinidad de alegrías", fueron sus declaraciones en ESPN.

El exdelantero sigue opinando de esta manera sobre los referentes del Tri, por lo que protagonizó un picante cruce con uno de los analistas de Futbol Picante. Se trata de Rafa Ramos, ni más ni menos, quien atacó ferozmente al hombre que brilló en Santos Laguna al asegurar que le debe su carrera a Rodrigo Ruiz.

El comentarista señaló con contundencia: "Tú no eres líder de opinión entre los futbolistas actuales. Tú no eres líder de opinión de ningún futbolista. Buscas ser defensor. Jared es un invento del Pony Ruiz, que quede claro". Por supuesto, Borgetti no se quedó de brazos cruzados y no tardó en contestarle y ponerlo en su lugar...

"Es mi opinión y a algunos puede gustarles o no. Que a ti te valga por esa cabezota que no se te queda nada, porque la tienes lisa, es otra cosa", explotó Jared. Hay que recordar que el exatacante se destacó con la compañía de Ruiz en el conjunto de Torreón, pero también supo demostrar todas sus capacidades en otros clubes y en la Selección Mexicana, donde registró 46 goles en 89 encuentros (52% de eficacia).