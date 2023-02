La llegada de Diego Lainez a Tigres fue una de las grandes sorpresas de este mercado de pases. Es que, luego de no haber tenido tanta suerte en España ni en Portugal, el talentoso extremo decidió regresar al territorio azteca en busca de un nuevo comienzo. Y, como siempre ocurre en casos así, los aficionados estaban atentos a qué dorsal portaría, algo que terminó siendo sorpresa hasta para el propio Lainez.

En el futbol, los dorsales tienen significados muy particulares. Algunos futbolistas eligen el número que llevarán por el simple hecho de que les gusta o tiene un signficado especial para ellos, otros por la posición en la que juegan y un grupo minoritario acepta el que le toca y lo utiliza así.

Sin embargo, a lo largo de la historia, los clubes y sus aficiones le han dado distintos significados a algunos dorsales, pues han habido jugadores que han hecho grandes cosas con ellos. En el caso de Tigres, el 16 tiene un valor alto, pues Lucas Lobos y Claudio "Diablo" Núñez dejaron su marca en el club portando dígito en la espalda.

En una charla con Nahuel Guzmán e Igor Lichnovsky, el atacante habló del motivo de la elección de su dorsal, que poco tuvo que ver con saber la historia del '16':"La verdad no fue por algo en especial, estaba el 16 y el 21, me parece. Entre los dos me gustó más el 16. Después Charly me manda que el 16 es un número histórico por Lucas Lobos y Diablo Núñez, entonces dije ‘qué bonito llevar este número´".

Con eso en mente, el "Factor" deberá tener en cuenta lo importante que será tener que portar este dorsal, por lo que tendrá que intentar estar a la altura de sus antecesores. ¿Lo conseguirá o solo quedará en el recuerdo por no haber alcanzado la expectativa?