Muchos periodistas argentinos se han ocupado durante el último tiempo de opinar sobre el futbol mexicano, y gran parte de ellos lo ha hecho de forma negativa. Uno de estos nombres es el de Flavio Azzaro, quien desde hace tiempo viene cargando conta la Liga MX, y una vez más no fue la excepción.

A través de su canal de Youtube, el polémico analista dedicó un video entero para denostar al balompié azteca, tomando como punto de partida el blooper protagonizado por Raúl Gudiño y Tiba Sepúlveda que derivó en gol del Pachuca. Azzaro reprodujo una y otra vez las imágenes para atacar la forma de elegir los dorsales de los Tuzos (con un cero delante de los números), reirse del arquero de Chivas, y lanzar durísimas críticas hacia este deporte en México, además de avisar que la MLS lo superará.

Las frases de Flavio Azzaro sobre el futbol mexicano

- "Son el hazmereír": "Del gol este qué voy a decir, hay un montón de situaciones como esta en el futbol mexicano (reproduce la jugada de Stitch Angulo fallando contra León), lo que sí me parece que es grave: ¿por qué se ponen el '07' y el '06' en los dorsales? ¿Me lo explican? Yo te juro que no puedo entender, esas cosas del futbol mexicano me ponen de la cabeza. ¿De donde salen esas cosas, por qué se autoflagelan de esta manera? ¿Por qué generan que todo el tiempo sean el hazmereír? No hace falta, es 7, es 6".

- "Ser único es ser un pelot...": "¿Ustedes se creen que porque son únicos son divertidos, son originales? A veces ser único es ser un pelotudo".

- "No tienen fuego sagrado": "La carita del arquero, es como que se ríe. No se preocupan, no tienen ese fuego sagrado que hay que tener para jugar a la pelota. Es como que están todo el tiempo actuando que quieren ser algo que no son. No son calientes, no son apasionados, son graciosos con el futbol".

- "Si no fuese por la plata": "Son tan bobis para el tema del futbol, son tan ingenuos.. Y lo peor es que están todo el tiempo queriéndose comparar con la Argentina. Te metés en redes y hablan del futbol mexicano como si fuera potencia, y si no fuese por la plata de dudosa procedencia no iría nadie al futbol mexicano".

- "Se los come la MLS": "Y les digo otra cosa a los mexicanos, se los comen los yankis, se los come la MLS. [...] La Liga de la MLS empieza a tener más jerarquía, no vaya a ser cosa que se los traguen, ya se los digo, están cerca del papelón".

- "El arquero de Chivas se ríe": "Si esto pasa en el futbol argentino, el arquero se pega la cabeza contra el palo, el arquero de Chivas se ríe".

- "Nadie los conoce": "Que me expliquen por qué creen que nadie mira la liga mexicana en el mundo, por qué no los conocen, por qué vos vas al mundo y nadie tiene una camiseta de un equipo mexicano sin ser mexicano".