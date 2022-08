Sin lugar en el Club América, Nicolás Benedetti fue enviado al Mazatlán en condición de préstamo para que pueda desenvolverse a lo largo del 2022. De a poco, el atacante de 25 años se ganó su lugar en el once titular y comenzó a recuperar su nivel que en un principio hizo que la Liga MX se interese en él. El 31 de diciembre finaliza contrato con los de Sinaloa, por lo que aquí nace la gran incógnita...

En Sinaloa están muy contentos con el trabajo del colombiano, quien es una pieza fundamental en el esquema de Gabriel Caballero. Sin embargo, aún no se han sentado a platicar con su representante sobre hacer válida la opción de compra y esto ilusiona a los fanáticos de las Águilas que quieren volver a ver a Nico en Coapa. Pero, ¿él que quiere?

En entrevista con Bolavip, en la previa del duelo contra su exequipo, Nicolás Benedetti lanzó una declaración positiva para los azulcremas. ¿Te sientes feliz en Mazatlán? ¿Deseas quedarte más allá del 2022? Sorprendentemente, no asintió y respondió: "Es un tema que ahorita no está en mi cabeza. El club tiene la intención (de comprarlo), pero estoy enfocado en este torneo". ¿Indirecta para el Ame?

Más adelante completó: "Ya acabando (el torneo), tengo opción de compra y me tocará volver (al América) o quedarme acá. Obviamente he sumado minutos, confianza y me siento bien acá". Está claro: por el momento, el colombiano no quiere adelantarse y cerrarse en una sola opción.

"No tengo sentimiento de revancha. Obviamente quiero hacerles un gol para ayudar a mi equipo a ganar. Va a ser un partido especial, pero no lo veo como revancha. Es una gran oportunidad para poder mejorar", sentenció Nicolás Benedetti, quien se mostró muy ilusionado por enfrentar a sus excompañeros y demostrar que volvió a su mejor nivel.