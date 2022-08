Jorge Meré llegó al Club América por petición de Santiago Solari pero no logró asentarse. Es por eso que, en el último mercado de pases, la directiva azulcrema lo negoció con Mazatlán FC para quitarse de encima uno de los cupos de extranjeros. Lejos de la CDMX, en una entrevista exclusiva con Bolavip y Águilas Monumental, el español de 25 años dio detalles sobre su presente en Sinaloa y también del futuro.

"Es una experiencia nueva, no deja de ser bonita. Tomé la decisión y decidí seguir en el futbol mexicano para seguir conociéndolo y creciendo. El club me apoyó, me dio toda la confianza desde el primer minuto y tengo ganas de responderles en el terreno de juego. Estoy teniendo más oportunidades de enseñar mi juego. Quiero demostrar el jugador que soy, apretar dede que entro al campo", confesó el europeo.

+ ¿Jorge Meré volverá al Club América?

El ex Sporting de Gijón de España y Colonia de Alemania está cedido en el conjunto de Sinaloa: "Estoy a préstamo y el futuro dirá. Mi objetivo principal al día de hoy es intentar tener minutos y eso fue por lo que vine aquí. El futuro me gustaría predecirlo, pero no puedo. Es ese sentido, máxima tranquilidad".

"Hay que vivir el día de hoy. Mañana es una oportunidad de sumar tres puntos aquí, ahora me debo a Mazatlán y mientras tenga contrato aquí, esta es la realidad en mi cabeza", agregó Jorge Meré, en plática exclusiva con Bolavip y Águilas Monumental, anticipando el juego de la Jornada 11 en El Kraken.

+ ¿Cómo y cuándo ver Mazatlán vs. Club América?

Una vez finalizado el juego entre Puebla y Juárez, los de Sinaloa recibirán a las Águilas en El Kraken. Será este viernes 26 de agosto, a partir de las 21:05 horas del centro del país,. y a través de la pantalla de TV Azteca. El partido podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde la página web de Bolavip para todo el país.