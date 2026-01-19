Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 3 del Clausura 2026

Este fin de semana se jugó la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y la tabla de posiciones ya empieza a dejar algunas sorpresas. El único líder del certamen es Chivas de Guadalajara, que ganó sus tres partidos bajo la conducción de Gabriel Milito y se perfila como uno de los equipos a seguir en este arranque de torneo.
Detrás aparece el bicampeón Toluca, que empató ante Tigres y se mantiene invicto con siete puntos, mientras que América continúa sin conocer la victoria en el campeonato, profundizando un inicio muy flojo para el conjunto azulcrema.
Más allá de los resultados, uno de los temas que empieza a tomar protagonismo desde temprano es la regla de menores. Esta normativa exige que los clubes acumulen 1,170 minutos por torneo con futbolistas menores de 22 años, con el objetivo de potenciar el desarrollo de jóvenes talentos y reforzar el trabajo de fuerzas básicas en la Primera División.
No cumplir con esta regla puede traer consecuencias importantes, que van desde multas económicas hasta castigos deportivos. Por eso, muchos equipos comenzaron a administrar desde ahora los minutos de sus juveniles para no llegar complicados al cierre del Clausura 2026.
Por el momento, ningún club cumplió todavía con los minutos reglamentarios, aunque varios ya dieron un paso importante y encabezan la tabla de acumulación. A continuación, así marcha la tabla de la regla de menores tras la jornada 3.
Tabla de la regla de menores – Clausura 2026 (Jornada 3)
|Club
|Menores alineados
|Minutos acumulados
|Minutos al reglamento
|Minutos por cumplir
|Guadalajara
|6
|815
|675
|495
|Mazatlán FC
|8
|811
|643
|527
|Puebla
|6
|723
|619
|551
|Pachuca
|5
|616
|484
|686
|Universidad Nacional
|3
|436
|436
|734
|FC Juárez
|2
|425
|425
|745
|Atlético de San Luis
|4
|389
|389
|781
|Rayados de Monterrey
|4
|381
|381
|789
|Querétaro
|3
|378
|378
|792
|Toluca
|4
|347
|347
|823
|Necaxa
|4
|322
|322
|848
|León
|2
|295
|295
|875
|Cruz Azul
|6
|282
|282
|888
|Tigres UANL
|3
|259
|259
|911
|Club Tijuana
|2
|192
|192
|978
|Santos Laguna
|4
|118
|118
|1052
|América
|2
|114
|114
|1056
|Atlas
|2
|106
|106
|1064
En síntesis
- Chivas es el único líder del Clausura 2026 dirigido por Gabriel Milito.
- La regla de menores exige acumular 1,170 minutos con futbolistas menores de 22 años.
- Guadalajara encabeza la tabla de minutos de menores con 675 unidades acumuladas.