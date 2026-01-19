Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 3 del Clausura 2026

Este fin de semana se jugó la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y la tabla de posiciones ya empieza a dejar algunas sorpresas. El único líder del certamen es Chivas de Guadalajara, que ganó sus tres partidos bajo la conducción de Gabriel Milito y se perfila como uno de los equipos a seguir en este arranque de torneo.

Detrás aparece el bicampeón Toluca, que empató ante Tigres y se mantiene invicto con siete puntos, mientras que América continúa sin conocer la victoria en el campeonato, profundizando un inicio muy flojo para el conjunto azulcrema.

Más allá de los resultados, uno de los temas que empieza a tomar protagonismo desde temprano es la regla de menores. Esta normativa exige que los clubes acumulen 1,170 minutos por torneo con futbolistas menores de 22 años, con el objetivo de potenciar el desarrollo de jóvenes talentos y reforzar el trabajo de fuerzas básicas en la Primera División.

No cumplir con esta regla puede traer consecuencias importantes, que van desde multas económicas hasta castigos deportivos. Por eso, muchos equipos comenzaron a administrar desde ahora los minutos de sus juveniles para no llegar complicados al cierre del Clausura 2026.

Por el momento, ningún club cumplió todavía con los minutos reglamentarios, aunque varios ya dieron un paso importante y encabezan la tabla de acumulación. A continuación, así marcha la tabla de la regla de menores tras la jornada 3.

Tabla de la regla de menores – Clausura 2026 (Jornada 3)

Club Menores alineados Minutos acumulados Minutos al reglamento Minutos por cumplir Guadalajara 6 815 675 495 Mazatlán FC 8 811 643 527 Puebla 6 723 619 551 Pachuca 5 616 484 686 Universidad Nacional 3 436 436 734 FC Juárez 2 425 425 745 Atlético de San Luis 4 389 389 781 Rayados de Monterrey 4 381 381 789 Querétaro 3 378 378 792 Toluca 4 347 347 823 Necaxa 4 322 322 848 León 2 295 295 875 Cruz Azul 6 282 282 888 Tigres UANL 3 259 259 911 Club Tijuana 2 192 192 978 Santos Laguna 4 118 118 1052 América 2 114 114 1056 Atlas 2 106 106 1064

En síntesis