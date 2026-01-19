Es tendencia:
Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 3 del Clausura 2026

Esta fue la cantidad de minutos que sumaron los canteranos de los equipos mexicanos luego de que se dispute el tercer partido desde el comienzo del Clausura.

Por Ramiro Canessa

Este fin de semana se jugó la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y la tabla de posiciones ya empieza a dejar algunas sorpresas. El único líder del certamen es Chivas de Guadalajara, que ganó sus tres partidos bajo la conducción de Gabriel Milito y se perfila como uno de los equipos a seguir en este arranque de torneo.

Detrás aparece el bicampeón Toluca, que empató ante Tigres y se mantiene invicto con siete puntos, mientras que América continúa sin conocer la victoria en el campeonato, profundizando un inicio muy flojo para el conjunto azulcrema.

Más allá de los resultados, uno de los temas que empieza a tomar protagonismo desde temprano es la regla de menores. Esta normativa exige que los clubes acumulen 1,170 minutos por torneo con futbolistas menores de 22 años, con el objetivo de potenciar el desarrollo de jóvenes talentos y reforzar el trabajo de fuerzas básicas en la Primera División.

No cumplir con esta regla puede traer consecuencias importantes, que van desde multas económicas hasta castigos deportivos. Por eso, muchos equipos comenzaron a administrar desde ahora los minutos de sus juveniles para no llegar complicados al cierre del Clausura 2026.

Por el momento, ningún club cumplió todavía con los minutos reglamentarios, aunque varios ya dieron un paso importante y encabezan la tabla de acumulación. A continuación, así marcha la tabla de la regla de menores tras la jornada 3.

Tabla de la regla de menores – Clausura 2026 (Jornada 3)

ClubMenores alineadosMinutos acumuladosMinutos al reglamentoMinutos por cumplir
Guadalajara6815675495
Mazatlán FC8811643527
Puebla6723619551
Pachuca5616484686
Universidad Nacional3436436734
FC Juárez2425425745
Atlético de San Luis4389389781
Rayados de Monterrey4381381789
Querétaro3378378792
Toluca4347347823
Necaxa4322322848
León2295295875
Cruz Azul6282282888
Tigres UANL3259259911
Club Tijuana2192192978
Santos Laguna41181181052
América21141141056
Atlas21061061064
En síntesis

  • Chivas es el único líder del Clausura 2026 dirigido por Gabriel Milito.
  • La regla de menores exige acumular 1,170 minutos con futbolistas menores de 22 años.
  • Guadalajara encabeza la tabla de minutos de menores con 675 unidades acumuladas.
