La Jornada 3 de la Liga MX terminó con un duelo entre Pachuca y América, donde ninguno de los dos equipos se llevó la victoria para poder sumar puntos en la tabla general. De esta manera, se movieron algunos de los equipos que habían conseguido victorias y descendieron a otros que no pudieron sumar o que sólo lograron un punto.

Durante la primera mitad del partido entre América y Pachuca, ninguno de los equipos fue capaz de abrir el marcador. Pero no fue un duelo aburrido, sino de muchas intensidad por parte de ambos equipos, incluso hubo una polémica de Fernando Hernández donde no marcó un penal a favor de las Águilas y desde luego que André Jardine saltó contra el arbitraje en el momento.

Ya para la parte complementaria se esperaba que todo mejorara, pero la realidad es que sólo fueron los ánimos los que se subieron, pero ninguna anotación. De esta manera, el encuentro terminó con un amargo 0-0 que hace que las Águilas sumen tres encuentros sin poder conseguir una anotación ante sus rivales y deja mucho qué desear.

La tabla general tras el Pachuca vs América

Parón en la Liga MX para la Jornada 4

Cabe mencionar que debido a los duelos amistosos que disputará la Selección Mexicana contra Panamá y Bolivia esta semana no habrá fecha del Clausura 2026, por lo que se vienen los próximos duelos de la temporada a partir del viernes 30 de enero, por lo que el siguiente fin podremos vivir los duelos internacionales del equipo nacional.

