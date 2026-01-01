Es tendencia:
Atlético San Luis se mueve en el mercado de fichajes con una promesa que deja la MLS y llega a la Liga MX

El centrodelantero buscará relanzar su carrera y revitalizar a un equipo que necesita presencia goleadora.

Por Lucas Lescano

Santiago Muñoz es nuevo refuerzo de Atlético San Luis para 2026.
© GETTY IMAGESSantiago Muñoz es nuevo refuerzo de Atlético San Luis para 2026.

Nuevo año, nuevas caras y objetivos por cumplir. Esto lo sabe muy bien el Atlético San Luis que se está moviendo fuerte en el mercado de fichajes, ya que, tras la salida de Rodrigo Dourado al América que está a detalles de oficializarse, se confirmó que un nuevo delantero llegará a reforzar a los potosinos de cara al Clausura 2026.

Luego de jugar gran parte del 2025 en el Kansas City de la MLS, el centrodelantero mexicano de 23 años, Santiago Muñoz, regresó a México, ya que Santos Laguna era dueño de su ficha. Finalmente, Cesar Merlo informó que San Luis adquirió la totalidad de su ficha para que el goleador firme un contrato con una duración de dos años, con la expectativa de que sea el comienzo de un proyecto que resulte beneficioso para todas las partes.

Quién es Santiago Muñoz, el delantero con pasado europeo que fichó Atlético San Luis

En el futbol de Estados Unidos, Muñoz disputó un total de 21 partidos en los que marcó tres goles y repartió dos asistencias. Se trata de un delantero potente, referencia de área a la antigua, que puede salir a jugar y asociarse, pero que tiene como mayor fuerte el hecho de ser un rematador contundente.

Es importante destacar que Muñoz tuvo un breve paso por el equipo filial del Newcastle de Inglaterra, donde llegó a jugar nueve partidos. Esto sirve para recordar que se trata de un futbolista sobre el que se esperan grandes cosas y que todavía se pueden llegar a cumplir, ya que apenas tiene 23 años, por lo que se imagina que su pico de rendimiento puede ser alcanzado dentro de muy poco.

A pocos días para el inicio oficial de la competencia con el Clausura, San Luis busca volver a contar con goles asegurados. Tras la dura salida de Léo Bonatini a mediados del año pasado, los potosinos no han podido dejar atrás la ausencia del brasileño que se había vuelto en una garantía frente a la portería rival. Sobre Muñoz estará la responsabilidad de lucirse y relanzar su carrera en tierras conocidas.

Rodrigo Dourado irrumpe como la gran sorpresa del mercado de fichajes y refuerza al América para 2026

Rodrigo Dourado irrumpe como la gran sorpresa del mercado de fichajes y refuerza al América para 2026

  • Santi Muñoz es el nuevo refuerzo del Atlético San Luis para el Clausura 2026.
  • El club potosino adquirió la totalidad de su ficha con un contrato por dos años.
  • El delantero de 23 años registró tres goles en 21 partidos con el Kansas City.
lucas lescano
