El primer día del nuevo año no fue sinónimo de vacaciones o descanso. Todo lo contrario, ya que este 1 de enero de 2026 fue el día en el que se terminó de confirmar un secreto a voces: Rodrigo Dourado será jugador del América. El brasileño que estaba en Atlético San Luis dará un salto a nivel deportivo para intentar consolidar su figura en el futbol mexicano que lo recibió hace tantos años.

Publicidad

Publicidad

La información concreta indica que América compró la ficha completa del futbolista que estaba tasada en 3 millones de dólares. Sin embargo, aún no se reveló si ese monto fue el definitivo de la operación o si se trató de algo menor o mayor. De cualquier manera, está listo un contrato a largo plazo con el centrocampista que deja San Luis luego de cuatro años en los que se transformó un jugador clave.

En números, Dourado llegó al elenco potosino a mediados de 2022 y desde entonces acumuló 127 partidos en los que sumó seis goles y cuatro asistencias. Al tratarse de un jugador encargado de ser el equilibrio del equipo, sus estadísticas no terminan por reflejar lo fundamental que puede llegar a ser el brasileño dentro de la cancha, algo que valoró su compatriota y nuevo entrenador, André Jardine, quien pidió su fichaje de manera insistente.

Así juega Rodrigo Dourado, nuevo fichaje de América

Publicidad

Publicidad

De esta manera, América comienza a dar sus primeros pasos con la misión de volver a conquistar títulos y terminar con la pequeña, pero hegemonía al fin que ha generado el bicampeón, Toluca. Se trata de la primera incorporación y, teniendo en cuenta la proximidad que hay con el inicio de la competencia de manera oficial, la única que va a llegar antes del debut en 2026.

El Clausura inicia el fin de semana del domingo 11 de enero, por lo que todo indica que Dourado estará listo para el gran estreno que le permitirá comenzar a pelear por cosas importantes a sus 31 años. El brasileño que suma un largo recorrido es recordado por su paso por Internacional de Porto Alegre, donde se encargó de llevarse la atención de varios clubes antes de decidirse por Atlético San Luis.

ver también James Rodríguez ya tendría equipo tras haber dejado al Club León y su futuro apunta a la MLS

En síntesis

Rodrigo Dourado fichó por el América este 1 de enero de 2026.

fichó por el este 1 de enero de 2026. Las Águilas compraron su ficha tasada en 3 millones de dólares al San Luis.

al San Luis. El mediocampista brasileño registró 127 partidos y seis goles en su club anterior.

Publicidad